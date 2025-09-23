Emma Watson révèle ce qu'elle déteste dans le métier d'actrice

Emma Watson, qui s’est éloignée des plateaux ces dernières années, évoque les facettes du métier d'actrice qui lui étaient les plus pénibles.

Elle n’est pas apparue dans un film depuis «Les Filles du Docteur March», sorti en 2019. Emma Watson, a récemment fait quelques confidences quant au métier d’actrice.

Sans fard, la star des films «Harry Potter» a confié qu’un pan de ses fonctions ne lui manquait absolument pas : la promotion des films qu’il lui fallait assurer avant chaque sortie. «Un élément plus important que le travail lui-même est la promotion et la vente de cette œuvre, de cette œuvre d'art. L'équilibre entre ces deux aspects peut être considérablement perturbé, a-t-elle expliqué à Hollywood Authentic. Je pense que je vais être honnête et directe : vendre des choses ne me manque pas. Je trouvais cela assez démoralisant.»

Comme le souligne EW, l’actrice n’a jamais caché son mépris pour les aspects marketing et promotionnels de ses fonctions. «Je me sentais un peu prisonnière», avait-elle déjà confié lors d'une interview en 2023. «Ce que je trouve compliqué, c'est de devoir vendre quelque chose sur lequel je n'ai pas vraiment de contrôle. Présenter un film et entendre chaque journaliste dire : "En quoi cela correspond-il à votre point de vue ?" C'était très difficile.»

Un autre pan du métier d’actrice ne lui manque absolument pas, a-t-elle précisé. «La pression ne me manque pas», s’est-elle exclamée récemment, toujours pour Hollywood Authentic. «J'avais oublié que c'était énorme. J'ai fait un petit spectacle, une pièce de théâtre juste avec mes amis. Je me suis dit : "Put..., c'est stressant !" Et ce n'était même pas pour un vrai public. Ça ne me manque pas», a-t-elle ajouté.

Dans le même temps, l’actrice concède que jouer la comédie est «libérateur» et que cet aspect lui manque cruellement. «Dès que la caméra tourne, pouvoir oublier complètement tout le reste du monde, hormis cet instant précis, c'est une forme de méditation tellement intense. Parce qu'on ne peut être nulle part ailleurs. C'est tellement libérateur. Cela me manque terriblement.»