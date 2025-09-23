Harry Styles a participé au marathon de Berlin sous une fausse identité et voici le temps qu'il a réalisé

Selon l’agence Associated Press, Harry Styles a participé au marathon de Berlin le week-end dernier sous une fausse identité. Le chanteur britannique a réussi à signer un chronomètre très impressionnant.

Une foulée de champion. Harry Styles n’est pas seulement du talent pour la musique, mais aussi pour la course à pied. Selon l’agence Associated Press, l’interprète de «As it was» a participé au marathon de Berlin ce week-end sous une fausse identité. L’ancien membre du groupe One Direction était enregistré sous le pseudonyme Sted Sarandos – un clin d’œil au patron de Netflix Ted Sarandos – et a été photographié en compagnie du champion paralympique Richard Whitehead sur la ligne de départ.

L’artiste de 31 ans n’était pas venu faire de la figuration puisqu’il a terminé la course avec un chronomètre de 2 heures, 59 minutes et 13 secondes, soit une performance sous les 3 heures. Ce qui est plutôt remarquable pour un coureur de marathon amateur. C’est le Kenyan Sabastian Sawe qui a remporté la course avec un temps de 2 heures, 2 minutes et 16 secondes, suivi du Japonais Akira Akasaki avec 2 heures, 6 minutes et 15 secondes. Chez les femmes, Rosemary Wanjiru, du Kenya, a terminé le marathon en 2 heures, 21 minutes et 5 secondes.

Ce n’est pas la première fois qu’Harry Styles participe à un marathon, puisqu’il avait pris part à celui de Tokyo en mars dernier avec un chronomètre juste en dessous des 3h30. Sa performance à Berlin marque son record personnel sur la distance. Selon le site Runnersworld, le chanteur britannique est désormais détenteur du meilleur temps parmi les célébrités, Colin Farrell ayant terminé le marathon de Brisbane en 3 heures, 53 minutes et 14 secondes en 2021, tandis que Jennifer Connelly avait réalisé un chronomètre de 3 heures, 45 minutes et 47 secondes lors de l’édition 2024 du marathon de New York.