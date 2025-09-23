Procès de Diddy : ses avocats déposent une requête demandant sa libération

Alors que sa peine doit être prononcé le 3 octobre prochain, Sean «Diddy» Combs demande à être libéré de prison avant la fin 2025.

Les avocats réclament l’indulgence. Reconnu coupable de deux chefs d'accusation pour transport à des fins de prostitution, qui pourraient lui coûter jusqu’à vingt ans d’emprisonnement, mais blanchi des accusations de trafic sexuel et de racket qui aurait pu lui valoir la prison à vie, le magnat du hip-hop en disgrâce Diddy, âgé de 55 ans, estime dans un document qu’il ne mérite pas plus de quatorze mois de prison.

Dans cette requête de quelque 182 pages déposée au tribunal ce lundi, ses avocats réclament également, outre une peine moins lourde suivie d'une libération surveillée, un traitement contre la toxicomanie et un suivi psychologique.

«Ces deux dernières années, la carrière et la réputation de M. Combs ont été détruites, arguent-ils, avant de souligner que leur client a déjà passé 13 mois dans des conditions qu’ils décrivent comme horribles au centre de détention métropolitain de Brooklyn. «Il a passé plus d'un an dans l'une des prisons les plus tristement célèbres des États-Unis, et pourtant, il a tiré le meilleur parti de cette peine, affirment-ils. Il est temps pour M. Combs de rentrer chez lui, auprès de sa famille, afin qu'il puisse poursuivre son traitement et tenter de tirer le meilleur parti du prochain chapitre de sa vie extraordinaire… C'est la seule peine juste et équitable qui puisse lui être infligée», est-il indiqué selon les propos cités par le NY Post.

Comme le souligne TMZ, les avocats du rappeur et producteur de rap espèrent aussi s’attirer la clémence du juge en affirmant que Diddy s'est mis sur la voie de la sobriété pour la première fois en vingt-cinq ans, et qu’il a inspiré d'autres détenus grâce à son programme.

Convoqué jeudi

L’ancienne icône du rap a déjà échappé à une éventuelle peine de prison à vie en juillet dernier lorsque les jurés l'ont déclaré non coupable de racket et de trafic sexuel - malgré le témoignage de deux femmes selon lesquelles il les avait forcées à vivre ses fantasmes sexuels violents et dégradants au cours de leurs relations.

Le procès de deux mois aura mis en lumière les violences conjugales dont il s'est rendu coupable, mais aussi son goût pour les «freak-offs», des marathons sexuels alimentés par la drogue au cours desquels il regardait sa petite amie effectuer des actes sexuels avec des hommes payés pour le faire.

Les procureurs accusaient également Diddy de diriger son label comme une entreprise criminelle, mais les jurés l’ont estimé non-coupable sur ce point.

Arrêté en septembre 2024 et depuis lors détenu au Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Diddy doit revenir devant le tribunal pour une audience jeudi matin, et les procureurs fédéraux devraient faire leur propre recommandation de peine au juge d'ici lundi prochain. Le juge de district américain Arun Subramanian devrait prononcer la peine le 3 octobre.