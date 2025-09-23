«Tempest» : une réplique issue d'une série coréenne provoque le courroux d’internautes chinois

L’actrice Jun Ji-hyun fait face à de virulentes critiques de la part d’internautes chinois, depuis la diffusion d’un épisode de la série «Tempest» (Disney+), dans lequel son personnage évoque la Chine.

Certains internautes y ont vu un intolérable affront. Une réplique entendue dans un épisode de la série sud-coréenne «Tempest» a provoqué un tollé auprès de spectateurs chinois. «Pourquoi la Chine préfère-t-elle la guerre ? Une bombe nucléaire pourrait tomber près de la frontière», déclare dans un des épisodes le personnage incarné par Jun Ji-hyun.

Dans ce drama, l'actrice prête ses traits à une diplomate qui tente de découvrir la vérité derrière l’assassinat d’un candidat à la présidence. Ses investigations lèvent le voile sur «une conspiration internationale impliquant nations belliqueuses et agences de sécurité, ainsi que des renseignements secrets menaçant la stabilité de la péninsule coréenne», comme indique le pitch du programme diffusé sur Disney+.

Depuis la diffusion de l’épisode, des appels au boycott des produits dont l’actrice est l’ambassadrice ont été lancés, comme l’a souligné samedi le quotidien hongkongais Sing Tao Daily.

La jeune femme est devenue l'égérie de plusieurs marques de renom au fil des années. Selon des utilisateurs de Weibo, certaines l'auraient tout récemment supprimée de leurs comptes de réseaux sociaux. «En plus de supprimer les publicités de Jun Ji-hyun, il faut rapidement résilier ses contrats à l'échelle mondiale. Sinon, nous boycotterons LV (Louis Vuitton, ndlr) à jamais», menace un mécontent.

D'autres éléments «offensants»

Jun Ji-hyun est l'une des plus grandes stars de Corée du Sud. Elle a connu un succès phénoménal grâce à la comédie romantique «My Sassy Girl» (2001), puis grâce à ses rôles dans la série romantique fantastique «My Love from the Star» (2013) et le thriller «Kingdom» de Netflix (2021).

Face au tollé dont elle est la cible, son agence a déclaré au média local MBC que les campagnes de l'actrice pour des marques n'étaient «pas liées» à la série «Tempest» et que si l'actrice n'est plus mise en avant par certaines c'est uniquement parce que les campagnes de publicité en question ont pris fin, et ce, avant la diffusion de la série.

Pour prendre sa défense, des fans ont tenu à rappeler que l'actrice n’était pas l’autrice de la phrase controversée, imputant la responsabilité de l'incident à «l'ignorance» des scénaristes de la série.

Mais les internautes offusqués par la réplique de Jun ont depuis listé d’autres éléments qu'ils jugent «offensants», notamment la représentation faite de la ville chinoise de Dalian (des images en réalité tournées à Hong Kong), dépeinte comme un ensemble de bâtiments délabrés, ce qui selon eux donne une mauvaise image de la Chine.

Citant un commentaire posté sur Weibo - «Maintenez l'interdiction des K-dramas jusqu'à la mort, merci» - un article de la BBC relève que le tollé autour de «Tempest» a également relancé le débat sur l’interdiction (non officielle) imposée par la Chine aux divertissements sud-coréens.