«Tim aura toujours une place unique dans mon cœur» : Monica Bellucci évoque sa rupture avec Tim Burton

Monica Bellucci ne regrette pas le chemin parcouru avec le cinéaste. [ANDER GILLENEA / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Moins d'une semaine après l'annonce de leur rupture, Monica Bellucci évoque sa séparation avec Tim Burton avec des mots pleins de tendresse.

Quelques jours après avoir secoué la planète people en annonçant la fin de sa relation avec Tim Burton, Monica Bellucci affirme, de manière touchante, qu’il restera à jamais une part du réalisateur en elle.

«Il y a des routes qui, à un certain moment, se croisent pour un chemin qui continue pour toujours… Le chemin de Tim et le mien se sont rencontrés pour parcourir un bout de route ensemble, puis se séparer de nouveau, a-t-elle déclaré dans une interview publiée ce dimanche par Vogue Italia. Mais tant que je vivrai, Tim aura toujours une place unique dans mon cœur», a-t-elle ajouté.

L’actrice et le réalisateur ont annoncé leur séparation la semaine dernière dans un communiqué commun, faisant part de leurs «respect et affection mutuels».

Leur romance était née en octobre 2022, lors du Festival Lumière à Lyon. Ils avaient officialisé leur relation en février 2023.

PeopleMonica BellucciTim BurtonséparationCinéma

