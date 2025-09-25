Alain Delon : la demande de reconnaissance en paternité du fils d'Ari Boulogne rejetée

La justice a ce jeudi déclaré «prescrite» la demande de Charles Boulogne, qui souhaitait faire reconnaître que son père Ari Boulogne était le fils d’Alain Delon.

Décédé l'an dernier, Alain Delon a toujours démenti être le père d'Ari Boulogne, le fils de la chanteuse allemande Nico, du groupe The Velvet Underground, avec qui l'acteur avait eu une brève liaison après s’être rencontrés sur le tournage du film «Plein Soleil».

Né en 1962, Ari Boulogne avait néanmoins été élevé par la propre mère d'Alain Delon, Edith Boulogne, dont il porte le nom. Décédé en 2023 à l’âge de 60 ans, il s’était dans les dernières années de sa vie lancé dans un combat acharné pour être reconnu officiellement par l'acteur. Pour ce faire, il avait fait une demande de reconnaissance de paternité auprès de la justice française, laquelle l'avait débouté en appel en septembre 2021, en raison du lieu de résidence d'Alain Delon, situé en Suisse.

Une décision qui avait été cassée par la cour de Cassation en 2024, soit un an après la mort d'Ari Boulogne, expliquant que sa nationalité française fondait bien «la compétence des tribunaux français».

Sous le coup de la prescription en France

C'est Charles Boulogne, l’un des deux enfants d’Ari Boulogne, qui avait demandé à ce que soit réexaminé la demande de reconnaissance de paternité de son père. Mais la chambre de la famille de la Cour d'appel de Poitiers a ce jeudi rejeté la requête, l'estimant «prescrite».

La loi française limite en effet à dix ans le délai pour les actions de recherche en paternité, contrairement à la loi allemande - celle de la nationalité de la mère d'Ali Boulogne -, dont l'application avait été demandée à l'audience en juin par l'avocat de Charles Boulogne.

Me Laurence Bedossa, l'avocate des deux fils Delon, Anthony et Alain-Fabien, qui s'opposaient à cette demande, tout comme leur sœur Anouchka, a salué «une décision fondée en droit». «D'après la loi allemande, la loi compétente c'est celle du pays de résidence de l'enfant. Ari Boulogne avait sa résidence habituelle en France. C'est incontournable», a-t-elle déclaré à l'AFP.

Une vie chaotique

Né à Neuilly-sur-Seine le 11 août 1962, Ari Boulogne a eu une existence marquée par les excès. Adolescent, il avait décidé de quitter le lycée pour devenir apprenti cuisinier avant de tout abandonner pour retrouver sa mère, Nico, sur ses tournées. Et c’est avec elle qu’il a sombré dans la drogue. «Pour moi, elle a été une très bonne mère. Elle m'a tout donné. Même la drogue, je l'ai vécu à fond avec elle sans que ce soit un problème. De mes 16 ans jusqu'à la fin, nous avons partagé la drogue, la même seringue. C'était une manière d'être ensemble», avait-il confié en 2018 dans un entretien accordé au Journal du Dimanche.

Après le décès de Nico en 1988, Ari Boulogne s’était enfoncé plus encore dans les addictions et avait enchaîné les cures de désintoxication et les passages en hôpital psychiatrique. Un destin tragique qu’il avait raconté dans son livre «L’amour n’oublie jamais», paru en 2001. Il n’a jamais cessé de clamer qu’il était le fils d’Alain Delon.