Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«L'air est plus pur» : Sylvester Stallone évoque son déménagement de Californie en Floride

L'acteur souhaitait s'installer dans l'État depuis longtemps. [David Becker /Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le

Dans une récente interview, Sylvester Stallone évoque son emménagement en Floride, région que son épouse et lui préfèrent désormais de loin à Hollywood.

Nouveau départ. A l’occasion de la promotion de la saison 3 de la série «Tulsa King», Sylvester Stallone, 79 ans, s'est récemment confié sur son déménagement l'année dernière avec sa femme Jennifer Flavin, comme l’a relevé Just Jared.

Jusqu’à présent résident d’Hidden Hills, une communauté fermée dans la région des montagnes de Santa Monica dans le comté de Los Angeles (Californie), le couple a décidé de faire ses valises en Floride pour mieux respirer, explique la star de «Rocky». 

«Tout d'abord, l'air y semble toujours pur», a déclaré l’acteur au micro de Fox News. «Nous sommes tout près de l'eau, ce qui rend ma femme incroyablement heureuse», a-t-il ajouté. «Pour moi aussi, c'est un vrai bonheur. C'est tellement luxuriant», s’est-il enthousiasmé. 

Un souhait ancien

Et l’interprète de «Rambo» de raconter que cela faisait en fait des années qu’il rêvait de s’installer en Floride. «J'y suis allé à l'université pendant quelques années», a-t-il dit, faisant référence à son passage à l'Université de Miami. «Je ne suis donc pas étranger à cet environnement, et il correspond beaucoup mieux à ma personnalité», a-t-il confié.

Sur le même sujet IA : Sylvester Stallone rêve d'un prequel de «Rambo» avec des images de lui rajeuni grâce à une intelligence artificielle Lire

Peut-être cette installation en Floride permettra-t-elle à la star de se rendre plus souvent dans la résidence de Mar-a-Lago du président Donald Trump, qui avait fait de lui un des ambassadeurs de la Maison-Blanche à Hollywood.

PeopleSylvester Stallone

À suivre aussi

Matthew McConaughey révèle la demande étrange faite par sa mère après la mort de son père pendant un rapport sexuel
Renaud : le chanteur se confie comme rarement au sujet de son fils Malone, âgé de 19 ans
William Shatner : l'acteur de «Star Trek» hospitalisé après une urgence médicale

Ailleurs sur le web

Dernières actualités