«L'air est plus pur» : Sylvester Stallone évoque son déménagement de Californie en Floride

Dans une récente interview, Sylvester Stallone évoque son emménagement en Floride, région que son épouse et lui préfèrent désormais de loin à Hollywood.

Nouveau départ. A l’occasion de la promotion de la saison 3 de la série «Tulsa King», Sylvester Stallone, 79 ans, s'est récemment confié sur son déménagement l'année dernière avec sa femme Jennifer Flavin, comme l’a relevé Just Jared.

Jusqu’à présent résident d’Hidden Hills, une communauté fermée dans la région des montagnes de Santa Monica dans le comté de Los Angeles (Californie), le couple a décidé de faire ses valises en Floride pour mieux respirer, explique la star de «Rocky».

«Tout d'abord, l'air y semble toujours pur», a déclaré l’acteur au micro de Fox News. «Nous sommes tout près de l'eau, ce qui rend ma femme incroyablement heureuse», a-t-il ajouté. «Pour moi aussi, c'est un vrai bonheur. C'est tellement luxuriant», s’est-il enthousiasmé.

Un souhait ancien

Et l’interprète de «Rambo» de raconter que cela faisait en fait des années qu’il rêvait de s’installer en Floride. «J'y suis allé à l'université pendant quelques années», a-t-il dit, faisant référence à son passage à l'Université de Miami. «Je ne suis donc pas étranger à cet environnement, et il correspond beaucoup mieux à ma personnalité», a-t-il confié.

Peut-être cette installation en Floride permettra-t-elle à la star de se rendre plus souvent dans la résidence de Mar-a-Lago du président Donald Trump, qui avait fait de lui un des ambassadeurs de la Maison-Blanche à Hollywood.