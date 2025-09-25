Toute l’actu en direct 24h/24
Matthew McConaughey révèle la demande étrange faite par sa mère après la mort de son père pendant un rapport sexuel

Son père est mort comme il l'avait toujours rêvé, a révélé la star. [REUTERS/Mark Blinch]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La mère de l’acteur Matthew McConaughey («True Detective») aurait fait une demande étrange, après la mort de son mari lors d'un rapport sexuel.

Incongrue est un faible mot pour qualifier la demande qu’a reçue un jour l’acteur Matthew McConaughey de la part de sa mère. Interviewé dans le cadre de la promotion de son nouveau livre («Poems & Prayers») par le Guardian, l'acteur a évoqué ses parents et confié que son père, James Donald McConaughey, avait toujours voulu mourir en faisant l'amour avec sa femme, Mary Kathleen «Kay» McConaughey, et que ce souhait avait été exaucé en 1992, à l’âge de 62 ans. 

Il raconte que le jour du drame, sa mère l’a appelé pour le prévenir que son père venait de décéder. «C'était un lundi après-midi, j'étais à Austin et ils étaient à Houston», a commencé à relater la star. «Maman m'a dit : "Ton père a passé l’arme à gauche", mais elle ne m'a pas expliqué comment lors du premier appel. À mon arrivée, elle me l'a dit.»

Il a ainsi appris que ses parents avaient fait l'amour ce matin-là et que son père avait, juste à la suite de cela, eu une crise cardiaque. Son père était donc nu quand des ambulanciers sont venus le chercher. Matthew se souvenait qu'ils avaient essayé de le «couvrir» pendant qu'ils le «transportaient sur le brancard», mais son épouse a demandé à ce que rien ne soit caché, dit Matthew McConaughey.

Sur le même sujet Matthew McConaughey a perdu le rôle principal de «Titanic» pour avoir refusé une simple demande du réalisateur James Cameron Lire


«Ma mère était dans l'allée et elle a arraché le drap. […] elle n'était pas du genre à se montrer guindée», a souligné l’acteur, ajoutant qu'elle s'était alors exclamée : «C'est Big Jim. Il va sortir comme il est mort. N'essaie pas de cacher comment il est mort. Il est nu, en quelque sorte il est dans la même tenue que lorsqu’il est né, et il est là. Ne cache pas cet homme !»

