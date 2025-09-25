Michael Jackson : les deux hommes qui accusent le chanteur d'avoir abusé d'eux quand ils étaient enfants réclameraient 400 millions de dollars

Les deux hommes qui accusent Michael Jackson d'avoir abusé d'eux quand ils étaient enfants demanderaient 400 millions de dollars (343 millions d’euros) de dommages et intérêts.

Une somme conséquente, à hauteur du préjudice s'il était avéré. Les accusateurs d'agression sexuelle de Michael Jackson, Wade Robson et James Safechuck, réclameraient 400 millions de dollars (343 millions d’euros) de dommages et intérêts aux ayants droits de la star de la pop, rapporte US Weekly.

Alors que cette somme n’avait jusque-là pas été révélée, le magazine explique avoir récemment consulté des documents judiciaires concernant la succession du roi de la pop décédé en 2008. Le montant y serait mentionné dans un paragraphe relatif à la demande distincte de la fille de Michael Jackson, Paris Jackson, concernant les frais juridiques dépensés par la succession. Un différend oppose en effet la jeune femme de 27 ans aux exécuteurs testamentaires et les avocats que ces derniers emploient pour la défense des intérêts des sociétés de son défunt père, MJJ Productions et MJJ Ventures.

Paris Jackson trouverait le montant de leurs honoraires trop importants. Eux se défendent d’avoir à gérer énormément de documents en lien avec plusieurs litiges en cours, en particulier ceux liés aux accusations d’agressions sexuelles pesant sur le chanteur.

Selon TMZ, les exécuteurs testamentaires arguent que si les avocats ne sont pas payés, cela pourrait faire défaut au procès intenté par Wade Robson et James Safechuck. Un procès qui pourrait coûter très cher donc, si les dommages et intérêts qu’ils réclament leur étaient accordés.

Pour mémoire, Wade Robson et James Safechuck affirment tous deux avoir été victimes d'abus sexuels de la part de Michael Jackson lorsqu'ils étaient enfants. Ils ont détaillé leurs accusations dans le documentaire de HBO «Leaving Neverland».