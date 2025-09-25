William Shatner : l'acteur de «Star Trek» hospitalisé après une urgence médicale

William Shatner, alias le capitaine Kirk dans la série culte «Star Trek» a été hospitalisé suite à une urgence médicale.

Ses fans sont inquiets. William Shatner, 94 ans, célèbre pour avoir incarné le capitaine Kirk dans «Star Trek», a ce mercredi été transporté d'urgence à l'hôpital après avoir subi une urgence médicale à son domicile de Los Angeles, a rapporté TMZ.

Selon le média, ce serait «un problème de glycémie» qui l’a contraint à contacter les services d’urgence, et il a été conduit à l’hôpital pour des examens. Une déclaration de l'agence de la star, TalentWorks, assure que l'acteur se repose et va «bien».

Ce n’est pas la première fois que William Shatner est confronté à des problèmes de santé. Comme le rappelle le NY Post, en mars 2024, il avait révélé être traité pour un mélanome de stade 4, une forme avancée et agressive de cancer de la peau. Il avait expliqué à Healio avoir un jour remarqué une bosse sous son oreille droite, qui n'avait pourtant pas alerté son médecin outre mesure. Mais un mois plus tard, un deuxième avis avait révélé que la grosseur était beaucoup plus grave qu'imaginé au départ. «C'était un mélanome de stade 4», a raconté William Shatner. «J'ai demandé : “Stade 4 ?” Et quelqu'un dans la pièce m'a dit : “Désolé.” J'ai demandé : “De quoi êtes-vous désolé ?” C'était genre : “Fais tes valises.” La personne qui a dit “désolé” était très triste, comme si j'allais mourir. Et je l'étais. Ils m'ont dit que si le traitement qu'ils utilisaient ne fonctionnait pas, j'en avais environ pour cinq mois.» Toujours selon le NY Post, l’acteur a pu subir une intervention chirurgicale pour retirer la grosseur et a suivi un traitement.

Malgré son âge et ses problèmes de santé, l'acteur n’a jamais renoncé à une vie très active.

Il a récemment fait savoir qu'il se rendrait, comme l’an passé, à la convention «Space 2 Sea» en novembre, où d’autres illustres invités sont conviés, tels que l’astrophysicien Dr Neil deGrasse Tyson. En 2021, il est entré dans l'histoire en devenant l'homme le plus âgé à avoir jamais voyagé dans l'espace, à bord de la mission NS-18 de Blue Origin, à l'âge de 90 ans.

En plus d'incarner le capitaine Kirk dans «Star Trek», William Shantner a aussi joué dans «Hooker», «Boston Justice» ou encore «Miss Détective».