«2024 a été l'année la plus difficile de ma vie», raconte avec émotion le prince william

Vedette du prochain épisode de l'émission «The Reluctant Traveler», diffusé le vendredi 3 octobre, le prince William a confié que l'année dernière a été «la plus difficile de sa vie». Son épouse, Kate Middleton, ainsi que son père, le roi Charles III, ont tous deux reçu un diagnostic de cancer.

Des confessions bouleversantes. Dans le prochain épisode spécial de l'émission «The Reluctant Traveler», intitulé «Vivre la vie royale au Royaume-Uni», le prince William s'est livré sur l'une des années les plus éprouvantes pour sa famille confrontée au cancer.

«Je dirais que 2024 a été l'année la plus difficile que j'ai jamais vécue. La vie nous met à l'épreuve, et c'est notre capacité à surmonter ces épreuves qui fait de nous ce que nous sommes», a-t-il déclaré au présentateur Eugene Levy, invité au château de Windsor pour le tournage, lors d'une conversation autour d'une pinte de bière dans un pub.

En mars 2024, sa femme et mère de ses trois enfants, Kate Middleton, a publiquement révélé son cancer après des semaines de rumeurs en ligne. Dix mois plus tard, après une chimiothérapie préventive, la princesse de Galles a annoncé être en rémission. Elle a depuis repris nombre de ses fonctions royales.

Le père du prince William, le roi Charles III, a également été diagnostiqué d'un cancer non précisé en février 2024. Il a repris ses fonctions publiques après s'être absenté plusieurs mois l'an dernier afin de se concentrer sur son traitement initial et sa convalescence.

«Je suis tellement fier de ma femme»

Lors d'une interview en Afrique du Sud à l'occasion de son prix Earthshot, récompensant chaque année cinq lauréats pour leurs contributions à l'environnement, le prince de Galles avait déjà confié que le cancer de sa femme et de son père avait été «brutal».

«Mais je suis tellement fier de ma femme, je suis fier de mon père, d'avoir géré ce qu'ils ont vécu. Mais d'un point de vue familial, ça a été… oui, ça a été brutal», avait-il ajouté.

Lancée en 2023, l'émission «The Reluctant Traveler» suit Eugene Levy, star de la franchise «American Pie», dans ses périples à travers le monde.

Cette troisième saison, qui a commencé la semaine dernière, mettra également en vedette des célébrités telles que le chanteur Michael Buble et le boys band de K-pop NOWZ.