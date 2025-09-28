Alain Chabat grand-père, sa fille Louise a accouché d'une petite fille

Papa de quatre enfants, Alain Chabat est depuis quelques jours de nouveau grand-père. Sa fille Louise a accouché d’une petite fille et a partagé la bonne nouvelle samedi sur les réseaux sociaux.

Chez les Chabat, la famille s’agrandit. Le comédien, réalisateur et ancien membre des Nuls Alain Chabat, 66 ans, est devenu de nouveau grand-père, sa fille Louise ayant donné naissance à une petite fille. Ce samedi 27 septembre, cette dernière a posté sur son compte Instagram un tendre cliché pris à la maternité, à Marseille. On la voit, visiblement très émue, portant le nouveau-né dans ses bras et entourée de son compagnon Julien.

«C’est l’amour fou. Ça y est, elle est là... Je n’étais pas prête pour un amour comme celui-là. Mais comment peut-on oublier, alors qu’on est déjà passés par là ? Cet amour immense qui ne mesure que 50 cm. Comment peut-il être le plus grand, le plus beau, le plus puissant ?», a-t-elle écrit en légende.

La thérapeute ajoute : «En 2 semaines, tout changea. Quelle chance de revivre ça une 2e fois... Nos cœurs ont doublé. Même l’amour du 1er est décuplé». Louise Chabat et le papa sont déjà parents d’un garçon, Néo, aujourd’hui âgé de 4 ans.

Pour l’heure, on ne connaît pas encore le prénom de cette fillette. Mais elle fait assurément la joie de sa maman qui avait confié que l’annonce de cette grossesse avait été un soulagement après «deux ans et deux mois (jour pour jour) d'attente» et avant de commencer une PMA.