Eric Dane atteint de la maladie de Charcot : «une période difficile» pour la femme et les deux filles de l'acteur

Fragilisé par la maladie de Charcot dont il est atteint, Eric Dane ne cesse de se battre. L'acteur américain peut compter sur le soutien indéfectible de sa famille, laquelle «souffre» pourtant de le voir dans cet état.

Un combat de tous les instants. Alors que l’acteur Eric Dane, connu pour ses rôles dans les séries à succès «Grey’s Anatomy» et «Euphoria», a révélé en avril dernier être atteint de la maladie de Charcot, sa famille a pris la parole pour faire part de son ressenti.

Dans une interview exclusive accordée au média américain People, Rebecca Gayheart, sa femme, a expliqué, ce samedi 27 septembre, «prendre les choses jour après jour» et a rappelé qu’ils étaient aidés par «quelques thérapeutes professionnels». «Nous essayons juste de garder espoir et de vivre cela avec dignité, grâce et amour», a-t-elle ajouté.

Si cette tribu soudée essaie donc de maintenir le cap, la tristesse et la douleur sont là. «C’est vraiment déchirant. Mes filles (Billie et Georgia, ndlr) souffrent énormément, et nous essayons simplement de surmonter cette épreuve. C’est une période difficile», a confessé l’épouse d’Eric Dane. L’actrice et réalisatrice américaine fait son possible pour les protéger et leur apporter tout l’amour dont elles ont besoin.

Absent de la cérémonie des Emmy Awards qui se tenait le 15 septembre dernier, le comédien de 52 ans est apparu le lendemain dans une vidéo d’appel aux dons en faveur de la recherche et l’accès aux malades à de nouveaux traitements au profit de l’association américaine «I AM ALS».

Sur ces images publiées sur son compte Instagram sur lesquelles il paraît très affaibli, Eric Dane qui se présente comme «un acteur, un père, et désormais une personne atteinte de la maladie de Charcot», a expliqué que «depuis plus d’un siècle, cette maladie est incurable» et qu’il fallait «trouver le chemin le plus rapide vers la guérison».