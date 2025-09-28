«Je me sens mieux» : blessé sur le tournage de «Spider-Man : Brand New Day», Tom Holland rassure ses fans

Victime d'une mauvaise chute sur le tournage «Spider-Man : Brand New Day», Tom Holland s'est exprimé ce samedi pour la première fois sur les réseaux sociaux. L'acteur britannique a donné des nouvelles rassurantes.

Plus de peur que de mal. Star du nouveau volet de la saga «Spider-Man», «Brand New Day», Tom Holland avait fait une chute lors d’une cascade sur le tournage le 19 septembre dernier, et avait été transporté en urgence à l’hôpital. Le comédien de 29 ans souffrait, comme l’avaient précisé certains médias américains, dont The Hollywood Reporter, d’une commotion cérébrale qui l’obligeait à s’éloigner des studios de Leavesden, à Watford, près de Londres.

Une nouvelle qui avait suscité une vague d’émotion auprès de sa communauté de fans. Ce samedi 27 septembre, le compagnon de Zendaya a tenu à les rassurer. «Je me sens mieux et en voie de guérison», a-t-il écrit dans un post publié sur son compte Instagram qui revient sur la soirée caritative organisée chez Christie’s, dans la capitale britannique, pour son association The Brothers Trust qu’il dirige avec ses frères Sam, Harry et Paddy.

Un film attendu dans les cinémas français le 29 juillet 2026

Dans une vidéo tournée le lendemain de l’accident, on aperçoit Tom Holland en costume, visiblement en pleine forme, en compagnie de sa fiancée. «Quelle nuit ! Encore un énorme succès. Récolter des fonds pour de fantastiques causes et s’amuser à le faire ! Je suis désolé d’avoir dû partir tôt», a indiqué en légende le comédien, remerciant, au passage, sa mère, son père et ses amis «merveilleux».

Réalisé par Destin Daniel Cretton, «Spider-Man: Brand New Day» devrait sortir en France le 29 juillet 2026, à moins que cette cascade manquée n’ait retardé le planning de production. Pour mémoire, l’action du long-métrage reprendra après les événements de «No Way Home», lorsque le monde a oublié l'identité de Peter Parker, y compris son meilleur ami Ned (Jacob Batalon) et MJ (Zendaya).