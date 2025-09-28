Toute l’actu en direct 24h/24
Mariage de Selena Gomez : Ed Sheeran, Paris Hilton, Steve Martin... Quelles célébrités étaient invitées à l'événement ?

La star avait annoncé être fiancée en décembre dernier. [© REUTERS/David Swanson]
Par CNEWS
L’actrice et chanteuse américaine Selena Gomez s’est mariée ce samedi avec le producteur de musique Benny Blanco. De nombreuses stars ont assisté à l’événement. 

Selena Gomez voit la vie en rose. Après plus d’un an et demi de relation avec Benny Blanco, l’actrice et chanteuse américaine a dit oui, ce samedi 27 septembre, au producteur de musique. La cérémonie au cours de laquelle les deux stars, âgées respectivement de 33 et 37 ans, ont échangé leurs vœux, s’est déroulée près de Santa Barbara, en Californie (États-Unis).

Un événement très attendu qui n’a pas manqué d’attirer des dizaines d’invités parmi lesquels des personnalités aussi célèbres que le chanteur Ed Sheeran, la pop star Taylor Swift - assurément la meilleure amie de la mariée -, l'héritière Paris Hilton, ou encore les acteurs Steve Martin et Martin Short qui donnent la réplique à Selena Gomez dans la série «Only Murders in the Building».

Cette dernière a par ailleurs souhaité immortaliser l’un des plus importants moments de sa vie avec une série de clichés et plusieurs vidéos publiés sur ses réseaux sociaux. On la voit poser dans une magnifique robe blanche en satin en compagnie de son mari, pour sa part, en smoking. Les deux tourtereaux apparaissent heureux comme jamais.

Selena Gomez avait annoncé être fiancée à Benny Blanco, qui a produit certains de ses titres comme «Same Old Love» et «Kill Em with Kindness», le 11 décembre dernier. «L’éternité commence maintenant...», avait-elle écrit sur Instagram, en dévoilant fièrement sa bague.

