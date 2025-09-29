Le prince Harry accuse certains médias de vouloir saboter sa réconciliation avec Charles III

Le prince Harry accuse certains médias, notamment «The Sun», avec lequel il a déjà été en conflit, de s'appuyer sur des sources qui cherchent à saboter sa réconciliation avec son père, le roi Charles III.

Une autre version des faits. Le 10 septembre dernier, le prince Harry a fait un premier pas vers son père le roi Charles III, en se rendant dans sa résidence londonienne de Clarence House. Ce jour-là, le duc de Sussex a partagé un thé en privé avec le souverain. Il s’agissait de leur première rencontre en tête-à-tête depuis février 2024, et de la première véritable tentative de dialogue depuis le départ d’Harry et Meghan Markle aux États-Unis, en 2020.

Mais ce samedi, un article paru dans le tabloïd britannique «The Sun» et aussitôt repris par d’autres médias, a affirmé que ces retrouvailles avaient été particulièrement formelles et protocolaires. Selon le journal, le prince Harry n’aurait pas eu le sentiment d’avoir été reçu comme un véritable membre de la famille. Des propos qui ont été fermement démentis par le porte-parole du prince Harry.

«de la pure invention»

«Les récentes affirmations sur la manière dont le duc aurait perçu le ton de la réunion sont catégoriquement fausses», a-t-il déclaré dans un communiqué relayé par la «BBC». Ce dernier a affirmé que ces déclarations sont «de la pure invention» et qu’elles sont nourries par «des sources déterminées à saboter les efforts de rapprochement» entre Charles III et son fils cadet.

Le communiqué a toutefois confirmé que le prince Harry a bel et bien offert un présent à son père. «Bien que nous aurions préféré que ces détails restent privés, par souci de clarté, nous pouvons confirmer qu’une photographie encadrée a été remise». Néanmoins, contrairement à ce qu’affirmait «The Sun», il ne s’agissait pas d’un portrait du couple exilé mais d’une photo de ses enfants, Archie et Lilibet.

Ce nouvel épisode ravive la méfiance qui oppose depuis longtemps le prince Harry aux tabloïds. Le frère de William avait en effet intenté plusieurs actions judiciaires, accusant notamment «The Sun» d'avoir eu recours à des procédés illégaux pour recueillir des informations destinées à nourrir des articles le concernant, il y a plus d'une décennie. En début d’année, un accord financier a finalement été trouvé avec le propriétaire du journal, mettant fin aux poursuites judiciaires.