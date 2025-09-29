Miss Universe Jamaica : la reine de beauté Tyra Spaulding est décédée à l'âge de 26 ans

La reine de beauté Tyra Spaulding, candidate en 2023 à l’élection Miss Universe Jamaica, a été retrouvée morte à son domicile. Âgée de 26 ans, la jeune femme aurait mis fin à ses jours.

La reine de beauté Tyra Spaulding est décédée à seulement 26 ans. Candidate à l’élection Miss Universe Jamaica en 2023, le concours national qui désigne chaque année la représentante du pays à Miss Univers, la jeune femme a été retrouvée morte chez elle par un membre de sa famille, rapporte le média jamaïcain «Gleaner». D'après les premiers éléments de l'enquête, la piste du suicide est privilégiée.

Il y a quelques jours, Tyra Spaulding avait posté sur sa chaîne YouTube des vidéos dans lesquelles elle faisait part de son mal-être. Dans l’une d’elle, elle confiait notamment avoir quitté son travail en raison de problèmes de santé mentale. «Les gars, j’en étais au point de faire des plans pour me suicider, donc à ceux qui m’écoutent et qui envisagent de quitter leur job, ne le faites pas», avait-elle déclaré.

«une âme radieuse»

Cet été, elle avait par ailleurs fermé son compte Instagram, où elle était pourtant très présente, sans donner d’explications. La Jamaïquaine avait finalement réactivé son profil quelques jours plus tard, en y laissant une seule vidéo énigmatique, où elle déclarait à ses abonnés : «Si vous voulez savoir pourquoi j'ai ‘disparu’ et pourquoi mon compte repart à zéro, restez dans les parages je vais tout vous expliquer». Cependant, elle ne l’a jamais fait.

Après l’annonce de son décès, les hommages se sont multipliés sur la Toile. «C’était une âme radieuse et une personne géniale (...) Par sa lumière, sa grâce, sa beauté et sa bienveillance, elle a marqué tous ceux qui ont croisé son chemin, laissant derrière elle des souvenirs inoubliables», a notamment écrit le concours Miss Universe Jamaica sur Instagram.

«Son sourire illuminait chaque pièce, apportant chaleur et joie à tous ceux qui ont eu le privilège de la connaître», a poursuivi l’organisation.