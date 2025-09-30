«J'ai eu envie de m'ouvrir les veines» : Madonna évoque «la période la plus douloureuse de sa vie»

Madonna revient sur la période de sa vie qu’elle considère comme de loin «la plus douloureuse». La star a confié avoir à cette époque pensé au suicide.

La guerre qui s’est jouée entre eux a failli lui être fatale. Madonna a révélé que son divorce avec Guy Ritchie en 2008, après huit ans de relation et la naissance de leur garçon, Rocco, né en 2000, avait conduit à une bataille impitoyable pour la garde de ce dernier.

A tel point qu’après plusieurs années de combat acharné, la chanteuse dit avoir pensé mettre fin à ses jours en 2016, a-t-elle confié ce lundi dans le podcast «On Purpose». «Je me suis dit : 'Je ne peux plus supporter cette douleur'», a-t-elle raconté à propos de ce moment de détresse.

«Même si mon mariage n’a pas fonctionné… quelqu’un a essayé de m’enlever mon enfant, c’était comme me dire : 'Ils pourraient tout aussi bien me tuer'», explique-t-elle. «J'ai eu envie de m'ouvrir les veines (...) Je le pensais sincèrement», a-t-elle ajouté. En tournée durant cette période, elle se souvient qu'elle «se battait avec les avocats la journée avant de monter sur scène tous les soirs». «Je restais allongée par terre dans ma loge, à sangloter. Je croyais vraiment que c'était la fin du monde. Je n'en pouvais plus», a-t-elle confié.

C’est finalement Guy Ritchie qui avait fini par obtenir la garde de leur garçon, fin 2016. Si les relations avec son fils n’étaient alors pas au beau fixe, comme le rapporte Page Six, aujourd’hui Madonna en est très proche. Elle se montre d’ailleurs très heureuse auprès de tous ses enfants – Rocco 25 ans, Lourdes, 28 ans, David Banda, 19 ans, et les jumelles Stella et Estere, 12 ans. En témoigne leur joyeuse réunion pour son 67e anniversaire cet été, où toute la petite famille a festoyé à Sienne en Italie. Akeem Morris, entraîneur de football américain de 29 ans que la star fréquenterait depuis 2022, était lui aussi présent.

Si vous ou l’un de vos proches a des pensées suicidaires, appelez le 3114, le numéro national de prévention du suicide. Un professionnel de soins (infirmier ou psychologue), spécifiquement formé à la prévention du suicide, sera à votre écoute afin d’évaluer votre situation et vous proposer des ressources adaptées à vos besoins ou à ceux de vos proches. La ligne est ouverte 24h/24, 7j/7. L’appel est gratuit et confidentiel.