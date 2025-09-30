Nicole Kidman et Keith Urban se séparent après 19 ans de vie commune

Selon le site américain TMZ, Nicole Kidman et Keith Urban viennent de se séparer après 19 ans de vie commune. Ils ne vivraient plus ensemble depuis le début de l’été.

Clap de fin. Mariés depuis juin 2005, Nicole Kidman et Keith Urban sont officiellement séparés après 19 ans de vie commune, rapporte le site américain TMZ. «Ce n’est pas ce que souhaitait Nicole. Elle s’est battue pour sauver son mariage», a précisé une source au site PEOPLE, ajoutant que la petite sœur de la comédienne de 58 ans, Antonia Kidman, «est là pour la soutenir et toute la famille Kidman s’est ralliée autour d’elle».

TMZ précise que le couple vit séparément depuis le début de l’été, Keith Urban ayant racheté sa propre maison à Nashville pour s’y installer après avoir quitté le domicile conjugal. Il n’est pas précisé si le couple a l’intention de divorcer ou non. En juin dernier, le chanteur avait fait parler de lui après avoir quitté de manière abrupte une interview sur Zoom au cours de laquelle il avait été interrogé sur les scènes intimes entre son épouse et Zac Efron dans le film «A Family Affair».

Nicole Kidman et Keith Urban s’étaient rencontrés au G’Day USA Gala à Los Angeles en 2005, et selon les révélations de la comédienne en 2017 dans l’émission «The Ellen DeGeneres Show», elle était tombée immédiatement sous le charme du musicien, qui aurait mis plus de temps à s’intéresser à elle.

«J’avais une telle attirance pour lui, et il ne s’intéressait pas du tout à moi. Il a attendu quatre mois avant de me rappeler», avait-elle raconté. Après des mois de rumeurs, le couple avait confirmé ses fiançailles en mai 2006, avant de se marier un mois plus tard à Sydney, en Australie, pays dont ils sont tous deux originaires. Le couple a eu deux enfants, Sunday Rose, 17 ans, et Faith Margaret, 14 ans. Nicole Kidman a été mariée à Tom Cruise entre 1990 et 2001 avant sa rencontre avec Keith Urban.