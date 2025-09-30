Procès de Diddy : les procureurs réclament une peine de 11 ans de prison minimum

Les procureurs ont requis une peine minimale de onze ans de prison à l'encontre de Sean 'Diddy' Combs, qui sera fixé sur son sort ce 3 octobre.

Ils sont catégoriques. Selon plusieurs médias américains qui ont pu consulter les documents envoyés au juge cette semaine, les procureurs qui poursuivent Sean «Diddy» Combs réclament au moins 11 ans d'emprisonnement à son encontre.

Ils appuient leur requête en expliquant que l'illustre rappeur et producteur américain s‘est rendu coupable de crimes «graves» et ne montre «aucun remords», mais aussi que ses victimes sont elles condamnées à vivre avec les conséquences de ses violences et de ses abus, des «dommages psychologiques, émotionnels et physiques substantiels qu’il a infligés», est-il indiqué. TMZ croit savoir qu’ils réclament également une amende de 500.000 dollars (425.000 euros environ).

A l’issue de son procès très médiatique, qui a mis en lumière son très peu reluisant comportement violent envers ses compagnes, mais aussi son goût pour les freak-offs - ces marathons sexuels sous drogues avec des prostitués qu’il leur imposait - le rappeur et producteur déchu a été reconnu coupable de transport de personnes à des fins de prostitution, qui pourrait lui valoir jusqu’à vingt ans de prison. Il a en revanche été déclaré non-coupable des accusations de racket et trafic sexuel qui auraient pu lui coûter la prison à perpétuité.

Il y a quelques jours, ses avocats ont exhorté le juge à prononcer une libération avant la fin de l’année pour leur client incarcéré déjà depuis un an. Le rappeur connaîtra sa sentence vendredi.