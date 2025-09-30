Sydney Sweeney a fêté ses 28 ans avec ses amis, dont l'acteur Glen Powell

Les fans de la comédie romantique «Tout sauf toi» ont eu la belle surprise de découvrir Glen Powell parmi les invités à l’anniversaire de Sydney Sweeney, qui a célébré ses 28 ans sur le thème de la conquête spatiale.

Un duo irrésistible. Sydney Sweeney a fêté lundi 29 septembre ses 28 ans, entourée de sa famille et de ses amis lors d’une soirée placée sous le signe de la conquête spatiale. La comédienne a publié une série de clichés sur Instagram la montrant dans une sublime robe argentée et étoilée sur la piste de danse, en compagnie de ses amies, mais aussi en présence de Glen Powell, son partenaire dans la comédie romantique «Tout sauf toi», sortie en 2023.

Il n’en fallait pas plus pour que les fans se réjouissent de retrouver le duo, dont l’alchimie à l’écran avait alimenté les plus folles rumeurs, à tel point que Glen Powell avait fini par rompre avec sa compagne de l’époque, Gigi Paris. Sydney Sweeney avait également mis un terme à sa relation avec son fiancé Jonathan Davino après sept ans de relation quelques mois plus tard.

Une alchimie évidente

En 2023, l’actrice s’était émue que les rumeurs d’un rapprochement entre eux aient été «très dur pour Glenn, ça me rend triste», notant au passage que le temps passé sur le tournage du film avait été «une si belle expérience pour nous deux». Glen Powell avait souligné le fait que les rumeurs d’une relation entre eux avaient été bénéfiques pour la promotion de «Tout sauf toi».

«Les deux choses à vendre avec une comédie romantique sont l’humour et l’alchimie. Sydney et moi avons passé d’excellents moments ensemble, et nous avions une entente naturelle évidente», avait-il confié au New York Times. «Parfois, les gens veulent que ce qu’ils voient à l’écran se passe dans la réalité, et il faut jouer un peu avec cela – et ça a fonctionné admirablement. Sydney est très intelligente», avait-il ajouté.

Une alchimie mal vécue par sa compagne de l’époque, Gigi Paris, qui n’avait pas mâché ses mots au micro du podcast Too Much en juin dernier. «Je veux juste être respectée, surtout si cela se passe publiquement. Il ne faut pas me prendre pour une cruche. Ce n’est pas utile de prendre une personne pour plus bête qu’elle n’est, surtout quand tu as été avec pendant plus de trois ans et que tu parlais de faire ta vie avec. Au final, c’était le fait de donner la priorité au travail. Et si c’est le cas, tant mieux, fais comme ça. Je dois m’extraire. Ce qui est décevant, c’est la manière dont cela a été géré. J’ai eu l’impression d’avoir été jetée à la meute», avait-elle indiqué.