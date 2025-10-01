Des «différends irréconciliables» entre Nicole Kidman et Keith Urban : quels détails importants les papiers du divorce révèlent-ils ?

Nicole Kidman a officiellement demandé le divorce de son mari Keith Urban le 30 septembre après dix-neuf ans de mariage, et les documents de divorce indiquent que cette séparation n’a pas été prise sur un coup de tête.

Quelques heures après que Nicole Kidman a demandé le divorce de Keith Urban, les magazines people américains publient déjà les documents liés à la procédure. Ils révèlent notamment qu’un accord concernant la garde de leurs enfants, Sunday Rose, 17 ans, et Faith Margaret, 14 ans a déjà été conclu entre eux.

Il y est spécifié que ni l’un ni l'autre ne paiera de pension alimentaire ni de pension conjugale, mais que Nicole Kidman, qui a demandé à être le parent principal, passera 306 jours avec leurs enfants, tandis que Keith les aura 59 jours.

Bien qu'ils n'aient pas opté pour une pension alimentaire, ils ont tout de même précisé tous les deux que leurs revenus sont «supérieurs» à 100.000 dollars par mois. Un montant qui serait d’ailleurs bien inférieur aux revenus réellement perçus, ce qui n'est pas étonnant puisque Nicole Kidman a été nommée huitième star la mieux payée de 2024 – et actrice la mieux payée – avec 31 millions de dollars (environ 26 millions d'euros) de revenus grâce à ses séries «Un couple parfait», «Lioness» et «Expats», ainsi qu'à ses films «Babygirl» et «Les dessous de la famille». Concernant le partage de leurs biens, il est stipulé que Nicole Kidman et Keith Urban conserveront ce qui leur appartient.

Séparés depuis plusieurs mois

La raison invoquée par Nicole Kidman pour déposer sa demande de divorce déposée ce mardi indique «des différends irréconciliables». Les documents fournis au tribunal démontrent que la décision n’a pas été prise sur un coup de tête. En effet un acte notarié concernant les enfants a été signé par Keith Urban le 29 août 2025, document paraphé à son tour par l’actrice le 6 septembre 2025.

Leur rupture aura eu lieu après leurs dix-neuf ans de mariage, anniversaire que l'actrice avait célébré le 25 juin dernier en postant une photo d’eux avec en légende «Joyeux anniversaire bébé». Selon plusieurs magazines people américains, ce serait le chanteur de country qui aurait pris la décision de mettre fin à la relation et ils auraient commencé à vivre séparément dès le début de l'été.

Comme croit le savoir E !News, Nicole Kidman qui est par ailleurs la maman des enfants Bella Cruise, 32 ans, et Connor Cruise, 30 ans, qu’elle avait adoptés avec son ex-mari Tom Cruise, aurait tout fait pour sauver leur mariage mais avait en juillet déposé une demande pour devenir résidente au Portugal, et n'avait pas mentionné Keith Urban sur le formulaire.