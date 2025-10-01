L'acteur de «Fast & Furious» Tyrese Gibson est recherché par la police pour la mort du chien d'un voisin

Rappeur et acteur vu notamment dans «Fast & Furious», Tyrese Gibson est recherché par la police pour cruauté envers les animaux après que l’un ou plusieurs de ses chiens auraient tué celui de son voisin.

La police aux trousses de Tyrese Gibson depuis que l'un ou plusieurs des quatre chiens de race Cane Corso (des molosses d'origine italienne utilisés comme chiens de garde) auraient tué le chien d'un voisin après qu’il les aurait laissés «errer librement».

Les autorités d’Atlanta, en Georgie, ont confirmé ce lundi qu’un mandat d’arrêt avait été lancé contre l’acteur vu notamment dans «Fast and Furious» concernant la mort de l’épagneul Cavalier King Charles de son voisin qui serait survenue le 18 septembre dernier, selon CBS News.

«M. Tyrese Gibson présente ses plus sincères condoléances à la famille qui a perdu son chien bien-aimé dans cet incident tragique survenu alors que M. Gibson était absent de son domicile», a déclaré l'avocat de l'artiste, Gabe Banks, dans un communiqué, relayé par People. «Dès qu'il a appris ce malheureux accident, M. Gibson a immédiatement pris la difficile décision de placer ses chiens dans un environnement sûr et accueillant», a poursuivi l'avocat.

«Concernant le mandat d'arrêt pour délit mineur, M. Gibson coopère pleinement avec les autorités pour traiter et résoudre cette affaire de manière responsable.» L'avocat ajoute que Tyrese Gibson demande «le respect de la vie privée et de la compréhension pendant que cette affaire est traitée par les voies juridiques appropriées, et qu'il reste engagé envers la sécurité de sa communauté et le bien-être de tous les animaux».

L’acteur de «Fast & Furious» a publié une vidéo dans laquelle il déclare qu’il était à Los Angeles avec sa famille à ce moment-là, que ses avocats s'occupaient de tout et que s'il y avait un moment où il aurait dû se rendre, il l'aurait déjà fait.

Les chiens introuvables

Selon un article de TMZ publié ce mardi, la police affirme ne pas pouvoir retrouver les chiens «des semaines après que les animaux auraient mutilé à mort l'animal de compagnie de son voisin et les enquêteurs affirment que l'acteur ne leur facilite pas la tâche». Nicole Dwyer, capitaine des services animaliers de la police du comté de Fulton, a déclaré au site que les autorités n'avaient aucune idée de l'endroit où se trouvaient les animaux soupçonnés.

Toujours selon les déclarations de Nicole Dwyer auprès de TMZ, Tyrese Gibson devait rendre les chiens vendredi dernier, mais ne s'est jamais présenté. Son avocat a ensuite indiqué à la police qu’il devait d'abord mettre de l'ordre dans ses affaires, puis il a publié un message annonçant qu'il prenait une pause pour sa santé mentale et qu'il prenait l'avion pour Dubaï jusqu'en novembre.

Tyrese Gibson a posté une vidéo sur Instagram ce mardi dans laquelle on le voit jouer avec ses chiens. Il a déclaré avoir le cœur brisé par la mort de l'autre chien.

Il a également assuré que ses animaux de compagnie n'avaient jamais été violents auparavant et ce bien que, comme le relève People, dans une autre vidéo postée en mars il avait souligné que ses nouveaux chiots étaient «agressifs».