Lola Young annule ses prochains concerts suite à son malaise sur scène

Souffrante, la chanteuse britannique Lola Young a annoncé l'annulation de tous ses prochains concerts suite à son malaise sur scène.

Elle doit prendre du temps pour elle. Quelques jours après s'être effondrée lors d'une représentation à New York, la chanteuse britannique Lola Young, a déclaré qu'elle était contrainte d’annuler ses prochains spectacles. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux mardi, l’artiste de 24 ans a déclaré qu'elle «partait pour un moment» et a présenté ses excuses auprès des fans qui avaient acheté des billets pour sa tournée.

Lors d'une performance au festival de musique «All Things Go» samedi, la jeune femme devenue célèbre avec son tube «Messy» s’était subitement écroulée. Quelques instants auparavant elle avait fait savoir aux spectateurs avoir vécu «quelques jours difficiles» en raison d'un «sujet sensible», mais avait ajouté : «aujourd'hui, je me suis réveillée et j'ai pris la décision de venir ici... parfois la vie peut vous jeter des citrons et vous devez juste en faire de la limonade».

La veille de son malaise, son équipe avait déjà annulé un spectacle au Prudential Centre du New Jersey. «Lola est très ouverte sur sa santé mentale et il y a très rarement des jours où mon équipe et moi devons prendre des mesures de protection pour assurer sa sécurité», avait déclaré son manager Nick Shymansky dans un communiqué. Son show prévu le dimanche au Forest Hills Stadium à Washington avait lui aussi été finalement annulé.

La chanteuse du sud de Londres devait entamer une tournée au Royaume-Uni en octobre, suivie de dates de tournée aux États-Unis, au Mexique et au Canada en novembre et décembre.

«Je pars quelque temps. C'est avec tristesse que je dois tout annuler pour le moment», a-t-elle écrit dans un message Instagram mardi. Merci pour tout votre amour et votre soutien. Je suis vraiment désolée de laisser tomber quelqu'un qui a acheté un billet pour me voir, ça me fait plus mal que vous ne le pensez. Vous aurez évidemment droit à un remboursement complet. J'espère vraiment que vous me donnerez une seconde chance une fois et que j'aurai le temps de travailler sur moi pour revenir plus forte. Je vous aime tous, Lola x.»