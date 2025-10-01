Trouble schizo-affectif : quelle est cette pathologie dont souffrirait la chanteuse Lola Young ?

Lola Young a annoncé ce mardi devoir renoncer à ses prochaines dates de concert. L’artiste, qui s’est effondrée sur scène en fin de la semaine dernière, avait confié à ses fans souffrir du syndrome schizo-affectif.

Trois jours après s’être effondrée sur la scène du festival All Things Go, à New York, la chanteuse Lola Young a, ce mardi, annoncé annuler ses prochains concerts.

L’interprète du tube «Messy» a déclaré devoir, pour sa santé, s’absenter «pendant quelque temps» dans un message posté sur les réseaux sociaux.

Déjà en annulant un show prévu la semaine dernière, son manager Nick Shymansky avait évoqué sur Instagram devoir parfois «prendre des mesures de protection pour assurer la sécurité» de l’artiste britannique âgée de 24 ans.

Lola Young, qui vient de sortir son troisième album, «I’m Only F**king Myself», avait précédemment révélé souffrir de plusieurs problèmes de santé mentale, notamment être atteinte du syndrome schizo-affectif.

Hallucinations et dépression

Cette pathologie, qui lui a été diagnostiquée à l'âge de 17 ans, se situe à la frontière entre troubles de l’humeur et troubles schizophréniques. Les symptômes des uns et des autres pouvant se manifester tour à tour ou simultanément, il peut s’agir d’hallucinations, de bouffées délirantes et/ou d’épisodes de dépression dont l’intensité peut varier et aller jusqu’aux idées suicidaires.

Peu connue, la maladie, qu’il faut distinguer de la schizophrénie et du trouble bipolaire, affecterait selon des études entre 0,3 et 0,8% de la population mondiale.

Elle évoluerait par poussées, avec des phases qui laissent une qualité de vie en apparence normale aux malades, entrecoupées de périodes difficiles, des rechutes durant lesquelles un traitement est nécessaire, qu’il s’agisse d’antipsychotiques, de stabilisateurs de l’humeur et/ou d’antidépresseurs.

Lola Young avait par ailleurs également évoqué ouvertement ses problèmes de troubles de l’attention et de dépendance dans un récent portrait publié dans The Guardian, où elle a déclaré qu'elle avait «dû s'absenter un peu» pour entrer en cure de désintoxication lorsque son plus grand succès a explosé et que la guérison n'était «pas linéaire, elle montait et descendait, mais elle était due à une dysrégulation de la dopamine».