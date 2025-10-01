«Une décision importante» : Chloé Jouannet donne les raisons de son choix d'arrêter l'alcool

Invitée du podcast «À bientôt de te revoir», Chloé Jouannet s’est confiée sur sa consommation d’alcool et les raisons qui l’ont poussée à arrêter. Une décision mûrement réfléchie, selon la fille d’Alexandra Lamy et Thomas Jouannet.

Une prise de conscience. Alors qu’elle s’apprête à lancer son propre podcast en novembre prochain, Chloé Jouannet s’est pliée au jeu des questions/réponses au micro de l’émission «À bientôt de te revoir», animée par Sophie-Marie Larrouy pour y parler de sa vie, et notamment de son choix de mettre un terme à sa consommation d’alcool. Une décision qui peut paraître radicale pour la jeune femme de 27 ans, mais qu’elle explique avec beaucoup de recul.

«Ça ne fait pas si longtemps, mais je vais le tenir longtemps. Mais, quand j’ai pris la décision, ça m’a fait peur. Je me suis dit mince, est-ce qu’on va se dire que je suis moins marrante en soirée et ne plus m’inviter ? Et en fait, je m’en fiche. Le chemin a été long avant de me rendre compte que c’était une décision importante à prendre», a-t-elle dévoilé, avant de révéler que sa récente rencontre avec un homme avait été un élément déclencheur.

«Déjà j’ai beaucoup de travail cette année, donc je me dis que ce serait cool de mettre ma tête au clair, a-t-elle confié. Et c’est surtout que j’ai eu un rendez-vous avec un gars super. Quand il m’a dit qu’il ne buvait pas d’alcool, ma première pensée, qui m’a beaucoup énervée, c’est que je me suis dit : 'Ça ne marchera jamais’», a-t-elle détaillé.

Selon les propres confidences de Chloé Jouannet, elle consommait de l’alcool principalement lors de soirées, où elle reconnaît qu’elle se laissait souvent emporter par l’ambiance festive. «Je suis juste une grande fêtarde. Je ne m’arrête pas, c’est surtout ça, a-t-elle déploré. Il y a plein de niveaux d'alcoolisme. Moi je pense que je suis alcoolique mondaine. Je ne buvais pas tous les jours», a-t-elle ajouté.