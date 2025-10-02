Kim Kardashian porte plainte contre Ray J, son ex de la sextape, qui insinue qu'une enquête fédérale viserait la star

Selon le site américain The Hollywood Reporter, Kim Kardashian et sa mère, Kris Jenner, ont déposé une plainte pour diffamation à l’encontre de l'ex de la star de téléréalité, Ray J. Ce dernier affirme travailler avec les autorités américaines dans le cadre d’une enquête fédérale visant les deux femmes.

Une limite a été franchie. Kim Kardashian et sa mère, Kris Jenner, ont déposé une plainte pour diffamation à l’encontre de Ray J – l’ex qui apparaît dans la sextape de Kim Kardashian – après des propos tenus par celui-ci lors d’un livestream sur Internet, où il a affirmé que les deux femmes étaient au cœur d’une entreprise criminelle et qu’elles allaient être prochainement visées par une enquête fédérale, annonce le site américain The Hollywood Reporter.

De son vrai nom Ray Norwood Jr., il a précisé travailler avec des procureurs sur une enquête RICO (acronyme de «Racketeer Influenced and Corrupt Organizations», c'est-à-dire «organisations corrompues sous l'influence de racketteurs») visant Kim Kardashian et sa mère, et leur empire télévisuel dont la valeur est estimée aujourd’hui à plus de 2 milliards de dollars. Selon The Hollywood Reporter, Kim Kardashian affirme dans la plainte que son ex-petit ami mène une guerre personnelle contre elle et sa famille depuis des années, et que ses propos tenus lors de cette vidéo diffusée en direct représentaient une menace sérieuse pour leur carrière et leur réputation.

«Pire que l'affaire P.Diddy»

«Incapable d’accepter la fin de sa brève relation avec madame Kardashian remontant à plus de vingt ans, Ray J a cherché à plusieurs reprises à s’associer aux noms des plaignantes afin d’exploiter leur notoriété pour son gain personnel», précise Alex Shapiro, l’avocat de Kim Kardashian et de Kris Jenner dans la plainte. Plusieurs extraits montrent Ray J évoquer la possibilité d’une intervention de la police fédérale et l’arrestation imminente des deux femmes, dans un documentaire consacré à Sean «Diddy» Combs, dans son livestream sur Tubi, ainsi que dans une vidéo avec Chrisean Rock diffusée le 24 septembre dernier.

«Les fédéraux sont en route, et il n’y a rien que je puisse faire. C’est pire que l’affaire P. Diddy», lance-t-il durant l'une de ses interventions, sans jamais apporter aucune preuve de ses accusations. En 2022, Ray J avait menacé de porter plainte contre Kris Jenner qui avait affirmé dans un talk-show américain ne pas être celle qui avait laissé fuiter la sextape de sa fille avec lui. Ce que Ray J a toujours affirmé comme étant le cas, dans le but de lancer la carrière de Kim Kardashian.