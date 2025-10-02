Le jour où Keith Urban a changé les paroles d'une chanson dédiée à Nicole Kidman pour flirter avec une guitariste de 25 ans

Dans une vidéo publiée par la guitariste Maggie Baugh sur Instagram, les fans de Keith Urban ont eu la confirmation que le chanteur avait modifié les paroles de son tube «The Fighter», dédié à Nicole Kidman, pour citer le prénom de la musicienne de 25 ans sur scène.

Une drôle d’ambiance. Alors que le choc de la séparation entre Nicole Kidman et Keith Urban se fait encore sentir, les fans s’interrogent sur l’identité de la femme qui aurait fait chavirer le cœur du chanteur au point de le pousser à divorcer de la comédienne de 58 ans, après 19 ans de mariage.

La veille de l’annonce de la rupture, Maggie Baugh, une guitariste de 25 ans et étoile montante de la scène country à Nashville, avait posté une vidéo dans laquelle Keith Urban cite son prénom dans la chanson «The Fighter», un morceau sorti en 2016 dans lequel il faisait référence au début de sa relation avec Nicole Kidman, et son combat contre ses addictions. Aussi, Keith Urban chante «When they’re tryna get to you, Maggie I’ll be your fighter» au lieu de «When they’re tryna get to you, baby I’ll be the fighter».

Un changement de parole inattendu que certains fans ont trouvé déplacé dans le contexte actuel. La vidéo d’un extrait de concert remontant à avril dernier, déterrée par le site américain TMZ, voit Maggie Baugh partager une nouvelle fois la scène avec Keith Urban pour interpréter le titre «The Fighter». À un moment, le chanteur de 57 ans lance la phrase «je suis né pour t’aimer» en regardant tendrement la guitariste. Leur entente sur scène se trouve désormais à l’origine d’une rumeur sur une possible relation entre les deux artistes.