Nicole Kidman : sa fille aînée est à Paris et défile pour Dior en pleine annonce du divorce de ses parents

Sunday Rose Kidman Urban, fille aînée de Nicole Kidman et Keith Urban, a foulé hier les podiums de la Fashion Week de Paris alors qu’elle défilait pour Dior, deux jours après l’annonce du divorce de ses parents.

Les hasards du calendrier. Alors que Nicole Kidman, 58 ans, a officiellement demandé le divorce de son mari Keith Urban, 57 ans, mardi 30 septembre, après 19 ans de vie commune, leur fille aînée Sunday Rose est de son côté à Paris. La jeune fille de 17 ans a en effet défilé mercredi 1 er octobre pour la maison Dior à l’occasion de la Fashion Week. Un défilé qui dévoilait la première collection femme de Jonathan Anderson pour Dior, dont la mannequin a partagé une vidéo sur ses réseaux dans la foulée, la montrant en pantalon noir et blouse grise. La jeune femme avait déjà défilé en octobre 2024 puis en mars de cette année pour Miu Miu, à l'occasion des Fashion Weeks parisiennes.

Alors que, selon le site People, l’actrice Nicole Kidman aurait espéré pouvoir sauver son union avec le chanteur de Country, avant de finalement demander le divorce, elle a pu jusqu’à présent compter sur le soutien de sa famille, sa sœur Antonia, mais aussi de ses deux filles, Sunday Rose et Faith Maragret, 14 ans, avec qui l’actrice a passé tout l’été. Selon les informations de la presse américaine, Keith Urban aurait en effet quitté leur domicile conjugal de Nashville au début de l’été.

C’est d’ailleurs Nicole Kidman qui aura la garde principale de leurs deux filles, selon les documents du divorce consultés par la presse américaine, puisque l’actrice passera 306 jours avec leurs enfants, contre 59 jours pour Keith Urban.