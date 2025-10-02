Nina Dobrev s'est exprimée sur les photos de ses vacances en Italie avec Zac Efron

Photographiée en septembre en compagnie de Zac Efron sur un bateau en Italie, Nina Dobrev, qui vient de rompre avec son fiancé Shaun White, a affirmé au site américain TMZ qu’elle et le comédien n’étaient que de simples amis.

Inutile d’en dire plus. Nina Dobrev n’a pas hésité une seconde à démentir les rumeurs d’un rapprochement avec Zac Efron au micro du site américain TMZ, alors qu’elle se trouvait à l’aéroport de Los Angeles. Fraîchement séparée de Shaun White, avec lequel elle était fiancée, après cinq ans de relation, la star de la série «Vampire Diaries» avait été photographiée il y a quelques jours en présence de Zac Efron lors d’un séjour en Italie.

La comédienne de 36 ans et Zac Efron semblaient être proches pendant ces vacances au soleil, profitant d’un verre à bord d’un bateau en présence de leurs amis, ou d’une baignade pour se rafraîchir. Nina Dobrev a insisté sur le fait qu’elle et la star de «High School Musical» étaient de simples amis, rien de plus. Elle en a profité pour se montrer enthousiaste concernant l’avenir.

«Je suis excitée à l'idée de voir ce que l’avenir me réserve, la seule chose dont on peut être certain, c’est que les choses changent», a-t-elle lancé. Le 11 septembre dernier, la rupture de la comédienne avec Shaun White a été officialisée après cinq ans de vie commune. Le couple avait annoncé ses fiançailles il y a un an. Les premières rumeurs de rupture avaient commencé à naître suite à la présence de Nina Dobrev au Festival du Film de Toronto, sans sa bague de fiançailles.

Selon le Daily Mail, leur séparation aurait été motivée par des objectifs différents, Shaun White souhaitant fonder une famille, tandis que l’actrice voulait continuer à se concentrer sur sa carrière.