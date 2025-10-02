Robbie Williams affirme être atteint du syndrome de Gilles de la Tourette

Robbie Williams pense être atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, et se confie sur ses problèmes de santé mentale.

Il ne fait plus secret des problèmes psychologiques qui l'assaillent depuis plusieurs années, mais Robbie Williams, 51 ans, affirme désormais également souffrir du syndrome de Gilles de la Tourette. Invité du podcast «I'm ADHD! No You're Not» de Paul Whitehouse et du Dr Mine Conkbayir, le chanteur britannique a déclaré : «Je viens de réaliser que j'ai le syndrome de Gilles de la Tourette», précisant que ses symptômes ne se voient pas de l'extérieur. «Ce sont des pensées intrusives qui surviennent. Je marchais dans la rue l'autre jour et j'ai réalisé que ces pensées intrusives sont inhérentes au syndrome de Gilles de la Tourette.»

Selon l'Institut du Cerveau, les symptômes principaux du syndrome de Gilles de la Tourette «sont des tics moteurs et sonores, souvent accompagnés de troubles psychiatriques. Les tics surviennent de manière intense et répétée, mais ils peuvent être temporairement contrôlés par un effort volontaire, bien que cela soit généralement limité à de courtes périodes».

Les personnes affectées par le syndrome de Gilles de la Tourette souffrent souvent également de troubles obsessionnels compulsifs (tocs) et de troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH), deux autres pathologies dont Robbie Williams dit également souffrir.

Au cours la même interview, le chanteur britannique a d’ailleurs aussi évoqué ses diagnostics, il y a plusieurs années, de TDAH et de dépression. Il a expliqué que pouvoir nommer ce qui le rongeait depuis longtemps l'avait aidé pendant un certain temps, et qu’il avait à l’époque commencé à prendre des médicaments pour l’aider à les surmonter, mais que son usage d’abord mesuré de ces derniers avait fini par virer à l’addiction. «J'ai ressenti un soulagement d'avoir reçu un diagnostic officiel (…) j'ai pensé que les comprimés pourraient me guérir parce qu'on cherche toujours le remède (…) mais j’ai vite arrêté d’avaler des pilules, je les ai écrasées et sniffées !»

Il a également expliqué qu'il souffrait aussi du syndrome de l'imposteur, et qu'il était en outre devenu un expert dans l'art de masquer ce qu'il ressent, dont le stress qui l’assaille à chaque fois qu’il monte sur scène depuis ses performances avec Take That. Un mal-être qui s'exprime aujourd'hui comme un stress post-traumatique, explique-t-il. «J'ai une relation très compliquée avec les tournées et les concerts. Les gens me disent : "Oh, tu pars en tournée ? Tu dois être vraiment, vraiment excité." Pas vraiment. Je suis terrifié», a-t-il confié.

Ce n'est pas la première fois que la superstar partage ses problème de santé. Robbie Williams avait expliqué au Mirror il y a quelques mois que «l'année a commencé avec des problèmes de santé mentale, ce qui n'était pas le cas depuis très, très longtemps. J'étais triste, anxieux, déprimé.»