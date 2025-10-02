Shaquille O'Neal dément les rumeurs d'une relation avec la star d'OnlyFans Sophie Rain

L’ancienne gloire de la NBA, Shaquille O’Neal, n’a pas perdu son temps pour démentir les rumeurs d’une relation avec la star d’OnlyFans, Sophie Rain, après qu’un cliché où ils prennent la pose ensemble a enflammé le web.

Personne ne parviendra à l’intimider. Ancienne terreur des parquets NBA avec ses 2,16 mètres et ses plus de 145 kilos, Shaquille O’Neal s’est retrouvé malgré lui au cœur d’une rumeur lui prêtant une relation avec Sophie Rain, une jeune femme de 21 ans devenue multimillionnaire grâce à OnlyFans, après qu’une photo les montrant ensemble à Las Vegas a circulé sur le web.

Sophie Rain at her 21st birthday party in Las Vegas 👀 & she linked up with Shaq#Sophierain#onlyfans#BonnieBluepic.twitter.com/fOTrBPtLzV — U R B A N S E C R E T S 🤫 (@stiwari1510) September 23, 2025

De nombreux influenceurs se sont exprimés sur le sujet, notamment Noah Glenn Carter, qui a publié une vidéo à propos de cette rumeur, et le fait qu’une partie des fans de l’ancien pivot des Lakers de Los Angeles, âgé de 53 ans, n’étaient pas emballés à l’idée de le voir entretenir une relation avec une jeune femme aussi jeune. La viralité de sa vidéo n’a pas échappé à Shaquille O’Neal qui lui a répondu avec fermeté, et une pointe d’humour.

«Je ne gère pas des filles aussi jeunes, mais je peux avoir un rendez-vous avec ta mère et te donner un petit frère», a-t-il rétorqué au TikTokeur. «Je faisais le DJ au club de la plage Encore et elle s’est pointée à ma fête. Arrête de créer des rumeurs, ne me force pas à t’en mettre une», a-t-il ajouté dans un deuxième message. Un échange dont Noah Glenn Carter s’est amusé sur son compte TikTok.

S’il explique ne pas être contre l’idée d’avoir un petit frère - mais que sa mère n’était pas emballée par l’idée - Noah Glenn Carter a sagement présenté ses excuses à Shaquille O’Neal. Que ce dernier a accepté.