«Endurer rend plus fort» : Henry Cavill à l'entrainement après sa blessure sur le tournage de «Highlander»

L’acteur Henry Cavill a donné des nouvelles de sa convalescence, suite à sa blessure survenue lors de sa préparation au tournage de «Highlander». L’acteur, qui a repris l’entrainement, vante les mérites de l’endurance, qui «rend plus fort».

Il semble ne pas ménager ses efforts pour retrouver le chemin des plateaux. Henry Cavill a cette semaine de nouveau donné de ses nouvelles, alors qu'il se remet d'une blessure à la jambe survenue lors de répétitions pour le tournage du film «Highlander» de Chad Stahelski. Un reboot du classique des années 1980 dans lequel il doit tenir le rôle principal et dont le tournage, en raison de l'accident, ne pourra pas reprendre avant plusieurs mois.

En légende de photos de lui travaillant dur à la salle de sport malgré sa jambe immobilisée, Henry Cavill a écrit : «Endure. En endurant, tu deviens fort.»

La phrase est une citation tirée du jeu vidéo de 1999 «Planescape : Torment» issu de l’univers «Dungeons & Dragons».

Dans un précédent message, Henry Cavill avait déjà mis en avant la persévérance dont il doit faire preuve en louant la force mentale permettant de surmonter toutes les douleurs, cette fois au travers d'un poème.

Dans la nouvelle version du film «Highlander», qui sera réalisée par Chad Stahelski (à qui l’on doit la saga «John Wick»), la star donnera la réplique à Dave Bautista, Russell Crowe, Jeremy Irons, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou et Max Zhang. Si les grandes lignes de l'intrigue n'ont pas été dévoilées, elles devraient être semblables à celles du film original sorti en 1980 avec Christophe Lambert, soit les aventures d'un immortel traversant les âges et combattant sans relâche ses ennemis, car au bout du compte «il ne devra en rester qu'un».