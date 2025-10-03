Toute l’actu en direct 24h/24
«J'ai laissé derrière moi mes addictions» : Colin Farrell explique que les problèmes de santé de son fils l'ont poussé à redevenir sobre

Colin Farrell revient sur le changement radical qu’il a opéré dans sa vie pour son fils James, atteint du syndrome d’Angelman.

Son fils, sa bataille. En pleine promotion des films «A Big Bold Beautiful Journey» et «Ballad of a Small Player», Colin Farrell s’est laissé aller à quelques confidences sur sa vie personnelle. Père d’un enfant atteint d’un lourd handicap – âgé de 22 ans, James est atteint du syndrome d’Angelman – l’acteur de 49 ans explique avoir changé radicalement son style de vie.  

«Quand il avait environ deux ans, j’ai pris la décision de ne plus boire. Et si j’ai laissé derrière moi certaines addictions, c’est grâce à lui !», a-t-il déclaré dans une interview pour Gala

«On n’avait pas encore mis de mot sur sa maladie. Il faisait des crises, les médecins évoquaient une paralysie cérébrale. Le diagnostic du syndrome d’Angelman est arrivé bien plus tard», a-t-il précisé quand à l’âpre combat qu’il a dû mener avant de mettre un nom sur la maladie de son enfant.

«En essayant d’être là pour lui, j’ai trouvé en moi une force que je ne soupçonnais pas, a-t-il poursuivi. Je voulais vivre pour lui. Et petit à petit, j’ai découvert que je voulais aussi vivre pour moi. Ce qu’il m’a offert, sans le savoir, c’est ce chemin vers une vie plus consciente».
 

Le syndrome d'Angelman se caractérise par un déficit intellectuel et moteur sévère, une absence de langage, une jovialité avec des accès de rire, des troubles de l’équilibre, un tremblement des membres, une épilepise et des troubles du sommeil, détaille Orphanet.

Colin Farrell qualifie son fils de «drôle, espiègle, solaire». Il est «impressionnant», a-t-il dit avec fierté. «Il met une énergie folle à accomplir des gestes simples que la plupart d’entre nous maîtrisons avant l’âge de 3 ans. James affronte chaque défi avec courage. Il ne pourra jamais vivre de manière totalement autonome, mais il m’inspire chaque jour.»

C'est pour lui aussi que l'acteur a trouvé la force de créer la Colin Farrell Foundation, qui vise à «aider les personnes et les familles vivant avec une déficience intellectuelle et du développement, grâce à l’éducation, à la sensibilisation et à des programmes innovants». 

