Le prince William souhaite pour son fils George que cela «ne se passe pas comme pour lui et son frère Harry»

Le prince William a fait de très rares commentaires sur son frère Harry en évoquant leur enfance, confiant son souhait très profond d’offrir une vie différente de la leur à son fils George.

Ne pas reproduire les mêmes erreurs. Lors de son apparition dans le nouvel épisode de la série Apple TV+ d'Eugene Levy «The Reluctant Traveler», il a été demandé au prince William ce qu'il pensait du fait que son fils aîné le prince George, âgé de 12 ans, deviendrait un jour roi.

«C'est une question intéressante, et c'est une question importante», a commencé le fils du roi Charles III. «Parce qu'il y a beaucoup de choses à considérer. Évidemment, je veux créer un monde dans lequel mon fils soit fier de ce que nous faisons, un monde et un travail qui améliorent réellement la vie des gens.»

Puis, celui qui est aussi le père de Charlotte, 10 ans et Louis, 7 ans, a ajouté : «C'est une condition, j'espère que nous ne reviendrons pas à certaines des pratiques du passé avec lesquelles Harry et moi avons dû grandir», a-t-il poursuivi, «et je ferai tout ce que je peux pour m'assurer que nous ne régressions pas dans cette situation.»

Pas de révolution à l'horizon

Il confie en faire une priorité. «Je pense pouvoir dire sans me tromper que le changement est à l'ordre du jour. Un changement pour de bon. J'y adhère pleinement et j'apprécie ce changement ; je n'en ai pas peur. C'est ce qui m'enthousiasme, c'est l'idée de pouvoir apporter du changement. Pas de changements trop radicaux, mais des changements qui, selon moi, sont nécessaires.»

Depuis leur différend, le prince de Galles ne mentionnait plus son frère le prince Harry dans ses interviews. Leur querelle avait été rendue publique lorsque le duc de Sussex et sa femme Meghan Markle s’étaient retirés de leurs fonctions royales en 2020. Leur mésentente s'est encore aggravée lorsque le prince Harry et son épouse ont critiqué la famille royale dans leur interview avec Oprah Winfrey, puis leur série Netflix et avec encore plus de vigueur dans le livre autobiograhique du prince Harry, «Spare».

Toujours lors de son passage dans l'émission «The Reluctant Traveler», le prince William a par ailleurs confié que 2024 avait été la pire année qu’il n’ait jamais vécue.