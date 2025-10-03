Procès de Diddy : à quelques heures de connaître sa condamnation, deux femmes lancent de nouvelles poursuites contre lui

L'ancien magnat du hip-hop Sean «Diddy» Combs fait face à deux nouvelles poursuites pour violences sexuelles à quelques heures de connaître sa peine dans une affaire distincte.

C’est ce vendredi que l’ancien magnat du hip-hop Diddy doit connaître sa condamnation dans l'affaire de violences sexuelles qui a fait grand bruit ces derniers mois. Il risque jusqu'à 20 ans de prison après avoir été reconnu coupable de deux chefs d'inculpation pour transport à des fins de prostitution.

Une fois la décision du juge connue, ses démêlés avec la justice seront quoiqu’il en soit loin d’être finis car, comme l’a rapporté ce jeudi TMZ, deux femmes viennent de porter plainte contre lui.

Selon le site, Lakeisha Ward et Dejoan Bledsoe, toutes deux représentées par l'avocat Tony Buzbee qui avait lancé une vague de poursuites contre Diddy, déclarent, dans deux plaintes distinctes, avoir été violées par le rappeur et producteur.

La première affirme que les faits ont eu lieu lors d’une fête qu'il avait organisée à son domicile de Los Angeles en 2018. Elle explique avoir signé un accord de confidentialité avant d'entrer dans la soirée et avoir ressenti des vertiges après seulement un ou deux verres. Elle affirme avoir finalement été conduite dans une chambre et s'être allongée, puis Diddy serait entré et aurait abusé d’elle alors qu’elle était dans un état de semi-conscience ne lui permettant pas de donner son consentement.

La seconde dénonce des faits relativement similaires qui seraient survenus en 2009 quand elle avait 18 ans. Elle indique que Diddy lui avait demandé de le rejoindre à une fête en lui faisant des promesses pour un contrat d'enregistrement. Elle indique qu'il l'a droguée puis violée alors qu’elle se trouvait dans un état second.

Les deux plaignantes réclament des dommages et intérêts compensatoires et punitifs pour les agressions sexuelles présumées.