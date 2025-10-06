«Inconsciente pendant 4 jours» : Madonna revient sur l'infection bactérienne puis la septicémie qui ont failli lui être fatales en 2023

Madonna raconte avoir frôlé la mort en 2023 en raison d’une infection bactérienne, puis d'une septicémie qui s’était développée après sa sortie de l’unité de soins intensifs.

Sa vie n’a tenu qu’à un fil. À l'occasion de sa participation à un épisode du podcast «On Purpose», Madonna est revenue récemment sur les terribles jours qu'elle avait traversés en juin 2023. «Je répétais pour ma tournée et j'ai attrapé une infection bactérienne», a expliqué la chanteuse aujourd'hui âgée de 67 ans. «Un instant, j'étais en vie et je dansais, et l'instant d'après, j'étais aux soins intensifs d'un hôpital, et je me suis réveillée après quatre jours d'inconscience», a relaté la reine de la pop.

Après sa sortie de l'unité de soins intensifs, Madonna n’était pas pour autant sortie d’affaire, et pour cause, elle a déclaré une septicémie. «Je suis sortie de l'hôpital. On m'a débranchée du respirateur. J'ai commencé à respirer toute seule, et j'ai eu une septicémie, une maladie qui peut être mortelle», a-t-elle déclaré.

Elle a confié avoir d’abord pensé pouvoir surmonter rapidement les symptômes, mais a dû se raviser tant sa condition l’a alors complètement anéantie. «Je me suis toujours considérée comme une superwoman. Alors je me suis dit : "Oh, je vais me dépêcher (...) et reprendre les répétitions", se souvient-elle. Mais «je n'avais plus de force. Je n'avais plus d'énergie. Je n'arrivais pas à sortir du lit et je ne savais pas quand ça allait finir.»





Un risque de mortalité importante en cas de choc septique

La septicémie est la réponse extrême du corps à une infection et peut déclencher une réaction en chaîne dans tout votre corps, conduisant à une urgence vitale. Selon le Manuel MSD, «elle est habituellement la conséquence de certaines infections bactériennes, parfois contractées à l’hôpital. (Toutefois) certaines affections (telles qu’un déficit du système immunitaire), certaines maladies chroniques, le port d’une prothèse articulaire ou d’une valve cardiaque artificielle, et certaines anomalies des valves cardiaques, augmentent le risque».

«La septicémie se manifeste avec une température très élevée (ou parfois basse), accompagnée de frissons et d’une faiblesse. Lors de l’aggravation, les battements du cœur s’accélèrent, la respiration devient plus rapide, une confusion mentale s’installe et la tension artérielle chute», est-il indiqué. Une diminution du flux sanguin peut provoquer la mort des tissus infectés, y compris des tissus des organes vitaux (comme les intestins), ce qui aboutit à une gangrène.

Une fois le diagnostic confirmé par des analyses sanguines, il est capital d'administrer un traitement par antibiotiques dans les plus brefs délais. Sans traitement, la septicémie peut évoluer en choc septique qui est mortel pour la plupart des personnes.

A noter que même avec un traitement le risque de décès reste significatif, souligne le Manuel MSD qui explique qu'«en moyenne, il est mortel chez environ 30 à 40 % des personnes. Cependant, le risque de décès varie considérablement en fonction de plusieurs facteurs, notamment la promptitude du traitement, le type de bactéries impliqué (en particulier si les bactéries sont résistantes aux antibiotiques) et l’état de santé sous-jacent de la personne».