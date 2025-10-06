Tina Turner : son fils Ike Turner Jr. est décédé à 67 ans

Ike Turner Jr., l’un des fils de la chanteuse américaine Tina Turner, est décédé ce samedi à l’âge de 67 ans des suites d’une insuffisance rénale.

Ike Turner Jr. a rendu son dernier souffle à 67 ans. Le fils de la star américaine Tina Turner et du musicien Ike Turner est décédé ce samedi dans un hôpital de Los Angeles (Etats-Unis) des suites d’une insuffisance rénale. C’est Jacqueline Bullock, la nièce de la légendaire chanteuse, qui a annoncé la triste nouvelle auprès du média «Page Six».

«C'est avec une grande tristesse que je vous annonce le décès de mon cousin, Ike Turner Jr.», a-t-elle confirmé, soulignant qu’il «était bien plus qu’un cousin» pour elle. «C'était un frère, nous avons grandi ensemble dans la même famille.», a-t-elle poursuivi. Selon cette dernière, l’état de santé de Ike Turner Jr. s'était considérablement dégradé ces dernières années en raison de graves problèmes cardiaques.

l'hommage d'Afida Turner

La belle-sœur d'Ike Jr., Afida Turner, lui a notamment rendu hommage sur son compte Instagram. «Repose en paix Ike Jr : tu étais un incroyable beau-frère je suis contente d'avoir pu te parler au téléphone avant que tu nous quittes. Je t'aime RIP.», a écrit la chanteuse.

Disparue à 83 ans en 2023 après une longue maladie, Tina Turner, la «reine du rock n'roll» aux huit Grammys, avait adopté Ike Turner Jr., ainsi que son frère Michael, lorsqu'ils étaient enfants. Tous deux étaient les fils biologiques de Lorraine Taylor et de Ike Turner, son ex-époux, qui a succombé à une overdose de cocaïne en 2008. Pour mémoire, Tina Turner avait été mariée à Ike Turner pendant quatorze ans, avant de divorcer en 1978, mettant un terme à une relation douloureuse marquée par des violences conjugales.

Suivant les pas de ses parents, Ike Turner Jr. travaillait dans le milieu de la musique. Il avait notamment collaboré avec son père sur l'album «Risin' with the Blues» (2006), qui avait remporté le Grammy Award du meilleur album de blues traditionnel.