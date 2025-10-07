«Ce n'est pas ce qu'il voudrait» : la fille de Robin Williams supplie les fans d'arrêter de lui envoyer des images de son père générées par IA

Zelda Williams, fille du regretté acteur Robin Williams, a demandé à ses fans d'arrêter de lui envoyer des vidéos de son père générées par l'IA.

Farouchement contre. Zelda Williams, fille de Robin Williams, a dans un long message posté ce lundi sur Instagram, supplié les gens d'arrêter de lui envoyer de fausses photos et vidéos de son père conçues avec les technologies d’intelligence artificielle.

«S'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des vidéos de papa en IA. Arrêtez de croire que je veux les voir ou que je comprendrai, je ne comprends pas et je ne comprendrai pas. Si vous essayez juste de me troller, j'ai vu bien pire, je vais me restreindre et passer à autre chose», a écrit l'actrice de 36 ans. «Mais s'il vous plaît, si vous avez un minimum de décence, arrêtez de lui faire ça, à moi et à tout le monde, point final. C'est stupide, c'est une perte de temps et d'énergie, et croyez-moi, ce n'est PAS ce qu'il voudrait.»

Des avis partagés

Zelda Williams a continué : «Vous ne faites pas de l'art, vous transformez la vie des êtres humains, l'histoire de l'art et de la musique en hot-dogs dégoûtants et ultra-transformés, pour ensuite les enfoncer dans la gorge de quelqu'un d'autre en espérant qu'il vous fera un petit signe d'approbation et appréciera. C'est dégueulasse», a conclu la star de «Dead of Summer». Dans une deuxième story Instagram, elle a ajouté : «Et pour l'amour de TOUT, arrêtez d'appeler ça “le futur”. L'IA ne fait que recycler et régurgiter le passé pour le reconstituer.»

Des commentaires qui semblent en totale contradiction avec ceux de Matthew Lawrence (qui jouait le fils de l'acteur décédé dans Mrs Doubtfire), qui a déclaré il y a quelques mois qu'il «adorerait» faire revivre la voix de Williams en utilisant un logiciel d'intelligence artificielle. S'adressant à Entertainment Weekly au Comic-Con en juillet de cette année, il avait confié qu’«avec le respect et l'accord» de la famille de Williams, il adorerait «faire quelque chose de vraiment spécial» avec la voix de l'acteur. «Je sais que pour toute une génération, cette voix est tout simplement emblématique. Ce n'est pas seulement parce que je l'ai connu et que j'ai travaillé avec lui, mais aussi parce qu'elle est dans ma tête – elle est dans la tête de tout le monde. Et ce serait tellement génial», avait-il ajouté.

«Un horrible monstre frankensteinien»

Ce n’est pas la première fois que Zelda Williams critique l’utilisation de l’IA pour créer des portraits de personnes sans leur permission. En réponse à la grève des acteurs hollywoodiens en 2023, en partie liée à l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'industrie, elle avait posté sur Instagram : «Je ne suis pas une voix impartiale dans la lutte de la SAG contre l'IA. J'ai constaté pendant des ANNÉES combien de personnes veulent former ces modèles pour créer/recréer des acteurs qui ne peuvent pas consentir, comme papa. Ce n'est pas théorique, c'est bien réel. J'ai déjà entendu dire que l'IA utilisait sa ‘voix’ pour dire ce que les gens voulaient, et même si je trouve cela personnellement perturbant, les conséquences vont bien au-delà de mes propres sentiments».

Elle avait ajouté : «Les acteurs vivants méritent d'avoir la chance de créer des personnages avec leurs choix, de donner leur voix à des dessins animés, de consacrer leurs efforts HUMAINS et leur temps à la poursuite de la performance. Ces reconstitutions sont, au mieux, une pâle copie de personnes plus grandes, mais au pire, un horrible monstre frankensteinien, bricolé à partir des pires éléments de cette industrie, au lieu de ce qu'elle devrait représenter.»

Star de «Mrs Doubtfire» et du «Cercle des poètes disparus», Robin Williams s'est suicidé en 2014 à l'âge de 63 ans. Dans les mois précédant sa mort, il avait lutté contre des problèmes de santé après avoir reçu un diagnostic erroné de maladie de Parkinson, puis son autopsie avait révélé qu'il souffrait de démence à corps de Lewy, une maladie cérébrale incurable qui provoque des troubles du sommeil, des hallucinations et une perte de motricité, entre autres symptômes.