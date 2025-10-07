«J'ai eu peur pour sa vie» : la cousine du mari de Denise Richards délivre un témoignage effrayant des violences infligées à l'actrice

Kathleen McAllister, la cousine d’Aaron Phypers, le mari de Denise Richards, a délivré un témoignage effrayant lors de son audition au tribunal concernant les violences subies par la comédienne, qui demande à obtenir une ordonnance restrictive.

Un témoignage choquant. Le procès opposant Denise Richards à son mari Aaron Phypers, contre lequel elle cherche à obtenir une ordonnance restrictive – et un divorce – l’empêchant de l’approcher en raison de violences conjugales subies par le passé, a pris un tournant majeur après le témoignage au tribunal, lundi 6 octobre, de Kathleen McAllister, la cousine de l’accusé.

Lors de son intervention en visioconférence, celle qui a travaillé dans le cabinet médical d’Aaron Phypers à Malibu en tant que thérapeute psycho-énergétique à divers moments entre le printemps 2017 et mai 2022, a confirmé avoir été témoin d’actes de violence de celui-ci envers Denise Richards. «Je l’ai vu frapper Denise, et elle a eu immédiatement un œil au beurre noir. Je suis encore sous le choc de ce que j’ai vu», a-t-elle notamment expliqué à propos d’un coup porté le 17 janvier 2022, selon le site américain PEOPLE.

Frappée contre un mur

Kathleen McAllister a également révélé avoir été témoin d’une scène insoutenable durant laquelle Aaron Phypers a plaqué Denise Richards contre un mur. «Il était en train de l’étrangler et de frapper sa tête contre le mur, ce qui a provoqué une commotion cérébrale. Elle était paniquée, endolorie, désorientée. J’ai eu peur pour sa vie», a-t-elle poursuivi, avant de continuer à lister les nombreux actes de violences dont elle a été témoin.

«Aaron la terrorisait, et elle tentait de trouver du soutien. Elle venait dans mon bureau, et envoyait des textos cachée dans la salle de bain», a-t-elle précisé, assurant que la période allant de janvier à mai 2022 avait marqué «une hausse des actes d’abus», avec «beaucoup de cris et de disputes». Kathleen McAllister a ajouté que son cousin a proféré des menaces de mort à plusieurs reprises à l’encontre de Denise Richards, ainsi qu’envers elle.

«Il se mettait dans une colère noire et menaçait de nous tuer si nous parlions de cela à qui que ce soit. Ce comportement n’a fait qu’empirer chaque année, il a exploité notre empathie», a-t-elle assuré, précisant qu’Aary Phypers était alcoolique, ce qui «alimentait son agressivité».

Le procès opposant Denise Richards à son mari doit se poursuivre jusqu’au mercredi 8 octobre, avant le rendu du verdict.