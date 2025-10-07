Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

«J'ai eu peur pour sa vie» : la cousine du mari de Denise Richards délivre un témoignage effrayant des violences infligées à l'actrice

Denise Richards souhaite obtenir une ordonnance restrictive à l'encontre de son époux. [Leon Bennett / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Kathleen McAllister, la cousine d’Aaron Phypers, le mari de Denise Richards, a délivré un témoignage effrayant lors de son audition au tribunal concernant les violences subies par la comédienne, qui demande à obtenir une ordonnance restrictive. 

Un témoignage choquant. Le procès opposant Denise Richards à son mari Aaron Phypers, contre lequel elle cherche à obtenir une ordonnance restrictive – et un divorce – l’empêchant de l’approcher en raison de violences conjugales subies par le passé, a pris un tournant majeur après le témoignage au tribunal, lundi 6 octobre, de Kathleen McAllister, la cousine de l’accusé. 

Lors de son intervention en visioconférence, celle qui a travaillé dans le cabinet médical d’Aaron Phypers à Malibu en tant que thérapeute psycho-énergétique à divers moments entre le printemps 2017 et mai 2022, a confirmé avoir été témoin d’actes de violence de celui-ci envers Denise Richards. «Je l’ai vu frapper Denise, et elle a eu immédiatement un œil au beurre noir. Je suis encore sous le choc de ce que j’ai vu», a-t-elle notamment expliqué à propos d’un coup porté le 17 janvier 2022, selon le site américain PEOPLE

Frappée contre un mur

Kathleen McAllister a également révélé avoir été témoin d’une scène insoutenable durant laquelle Aaron Phypers a plaqué Denise Richards contre un mur. «Il était en train de l’étrangler et de frapper sa tête contre le mur, ce qui a provoqué une commotion cérébrale. Elle était paniquée, endolorie, désorientée. J’ai eu peur pour sa vie», a-t-elle poursuivi, avant de continuer à lister les nombreux actes de violences dont elle a été témoin. 

«Aaron la terrorisait, et elle tentait de trouver du soutien. Elle venait dans mon bureau, et envoyait des textos cachée dans la salle de bain», a-t-elle précisé, assurant que la période allant de janvier à mai 2022 avait marqué «une hausse des actes d’abus», avec «beaucoup de cris et de disputes». Kathleen McAllister a ajouté que son cousin a proféré des menaces de mort à plusieurs reprises à l’encontre de Denise Richards, ainsi qu’envers elle. 

Sur le même sujet Denise Richards : son ex-mari affirme qu'elle l'accuse de violences conjugales pour éviter de payer une pension Lire

«Il se mettait dans une colère noire et menaçait de nous tuer si nous parlions de cela à qui que ce soit. Ce comportement n’a fait qu’empirer chaque année, il a exploité notre empathie», a-t-elle assuré, précisant qu’Aary Phypers était alcoolique, ce qui «alimentait son agressivité».

 Le procès opposant Denise Richards à son mari doit se poursuivre jusqu’au mercredi 8 octobre, avant le rendu du verdict. 

Peopleviolences conjugalesProcèsAgression

À suivre aussi

L'actrice Kimberly Hébert Gregory, connue pour son rôle dans la série «Vice Principals», est décédée à 52 ans
Céline Dion : la star s’offre une soirée rock avec ses fils au concert de Paul McCartney
Tina Turner : son fils Ike Turner Jr. est décédé à 67 ans

Ailleurs sur le web

Dernières actualités