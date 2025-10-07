Le prince Harry a été approché par une harceleuse, ravivant les craintes pour sa sécurité personnelle

Une enquête du site britannique The Telegraph révèle qu’une harceleuse s’est approchée du prince Harry à deux reprises lors de son récent séjour en Angleterre. Un constat qui relance la question de la nécessité de rétablir sa protection financée par l’État britannique.

Un risque à ne pas prendre à la légère. Selon le site britannique The Telegraph, la question de la sécurité du prince Harry nécessite une sérieuse réévaluation, après qu’une femme connue des services de police comme souffrant d’un déséquilibre mental et obsédée par le Duc de Sussex a réussi à l’approcher à deux reprises lors d’un récent déplacement en Angleterre.

Le 9 septembre dernier, elle aurait ainsi pénétré dans une «zone sécurisée» avant d’être interceptée de justesse par la garde personnelle du prince Harry. Le lendemain, c’est lors d’une visite au Centre for Blast Injury Studies à l’ouest de Londres qu’elle a été photographiée à proximité du prince. Là encore, ce sont des membres du bureau privé du Duc de Sussex qui sont intervenus pour lui bloquer le passage. Avant cet incident, la jeune femme avait été identifiée lors de la visite du couple princier au Nigéria, l’année dernière.

Selon Neil Basu, ancien responsable de l’unité anti-terroriste de la police britannique, le prince Harry fait partie des personnalités publique les plus visées par les tentatives de meurtres et autres menaces de violence, rappelant que plusieurs individus ont été interpellés et condamnés pour avoir planifié des attaques sur sa personne ces dernières années. En mai 2025, le prince Harry avait toutefois perdu son appel concernant le rétablissement de sa protection personnelle financée par le gouvernement britannique. Une erreur qui pourrait avoir de graves conséquences, d’après Neil Basu.

Une erreur de jugement

«Ils ont pris la décision de mettre un terme à sa protection, ils ont suivi leur propre raisonnement, et ils s’y tiennent. Je pense de mon côté que c’est une erreur», insiste-t-il. Il précise également qu’un encadrement policier est désormais mis en place, non plus de façon permanente, mais selon la dangerosité potentielle des visites du prince Harry. «Je ne vois pas comment cela peut fonctionner. Ils lui accordent une protection dans des événements où il en a le moins besoin, mais pas quand cela devrait s’imposer. Soit la menace existe, et elle est permanente, soit ce n’est pas le cas», ajoute-t-il.

Pour Neil Basu, la notoriété du prince Harry, et sa place au sein de la famille royale britannique – quand bien même il a décidé de prendre ses distances avec ses responsabilités officielles – font de lui une des personnalités les plus menacées du pays. Mais la brouille entre lui et son père, ainsi que son frère, le prince William, a exercé une influence majeure dans la décision de lui retirer le service de protection de l’État.

«Qu’on le soutienne ou pas, c’est la réalité de notre pays. Il est cinquième dans la ligne de succession au trône d’Angleterre. Est-ce qu’on souhaite vraiment qu’il lui arrive quelque chose, à lui ou sa famille, surtout s’ils se trouvent sur le sol britannique ?», interroge Neil Basu, qui précise que le coût de la protection du prince Harry ne coûtait pas plus d’argent aux contribuables quand elle était permanente, par rapport au système actuel où sa sécurité est gérée en fonction de la nature de ses déplacements.

Le récent dégel des relations entre le prince Harry et son père le roi Charles III, qui se sont récemment entretenus pendant un peu moins d’une heure à Clarence House, pourrait-il signifier un rétablissement d’une protection financée par l’État ? Pour le moment, rien n’indique un changement imminent de la situation. Mais le risque réel qui pèse sur le Duc de Sussex à chacun de ses déplacements pourrait rapidement remettre le sujet à l’ordre du jour.