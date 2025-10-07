Procès de Diddy : le rappeur a demandé à être incarcéré dans une prison bien précise

Selon le site américain TMZ, un des avocats de Diddy a envoyé une lettre au juge Arun Subramanian afin de demander le transfert de son client dans un établissement pénitencier de basse sécurité dans le New Jersey.

Le choix du lieu. Le site américain TMZ révèle qu’un des avocats de Diddy, Teny Geragos, a envoyé une lettre, lundi 6 octobre, au juge Arun Subramanian afin de demander à ce que le tribunal recommande au Bureau fédéral des prisons le transfert du rappeur dans un établissement pénitencier de basse sécurité dans le New Jersey appelé FCI Fort Dix.

Le courrier précise qu’il s’agit du lieu idéal pour effectuer la peine de 50 mois de détention auxquels Diddy a été condamnée, puisqu’il pourra se concentrer au traitement de ses addictions et «maximiser les visites familiales et ses efforts de réinsertion». L’article précise qu’il existe également une crainte dans le camp du rappeur concernant sa sécurité, l’avocat Brian Steel affirmant que Diddy avait été la cible d’une attaque au couteau dans la prison de Brooklyn où il est incarcéré depuis plus d’un an, et qu’il doit sa vie sauve à l’intervention d’un gardien.

Le juge Arun Subramanian n’a aucune obligation d’accepter cette demande de la part des avocats de Diddy. Il est en mesure de faire une recommandation sur l’établissement pénitencier où il effectuera sa peine, ou de laisser le Bureau fédéral des prisons s’en charger. C’est cette institution qui aura le dernier mot sur le lieu de détention de Diddy quoi qu’il arrive.