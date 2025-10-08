«En France, ils se fichent complètement de la célébrité» : George Clooney explique pourquoi il n'a pas voulu élever ses enfants à Hollywood

George Clooney, sa femme Amal Clooney, et leurs enfants, les jumeaux Ella et Alexander, ont quitté Los Angeles pour une ferme en France. L’acteur explique ce choix dans une récente interview.

Il estime que ses enfants ont une «vie bien meilleure» en grandissant loin des projecteurs. George Clooney a cette semaine déclaré au magazine Esquire qu'il était «inquiet d'élever nos enfants à Los Angeles, dans la culture d'Hollywood. J’avais l’impression qu’ils n’auraient jamais une chance équitable dans la vie.»

L'acteur de 64 ans explique que la culture en France est très différente de celle des États-Unis, soulignant à propos des Français qu'«ils s'en fichent complètement de la célébrité». Il a ajouté au sujet de ses deux enfants âgés de 8 ans : «Je ne veux pas qu'ils se promènent avec la peur des paparazzis. Je ne veux pas qu'on les compare aux enfants célèbres de quelqu’un d’autre.»

Une campagne adorée

«Quand j’étais petit, j’ai grandi en partie à la campagne et je détestais ça, a-t-il ajouté. Mais pour eux, c’est différent : ils ne sont pas sur leurs iPads, ils dînent avec les adultes et doivent débarrasser la table. Ils ont une vie bien meilleure.»

George Clooney, qui affirme désormais adorer la vie à la campagne, dit apprécier y bricoler et jardiner avec ses enfants. «Quand quelque chose se casse, je démonte, je répare, et quand ça remarche, j'ai l'impression d'être un roi», a-t-il confié avant d'ajouter : «Ce que je veux, c’est qu’ils gardent en eux quelque chose qui leur rappelle que je suis là, et qu’ils puissent se dire : “Ça, ça rendrait Papa fier.”»

Marié à l’avocate et philanthrope Amal Alamuddin depuis 2014, George Clooney est l’heureux papa de jumeaux, Ella et Alexander, nés en 2017. «J'ai un quotidien normal, avait-il récemment déclaré au Daily Mail. Vous savez, je conduis mes enfants à l'école tous les matins. J’ai une vie normale, sauf quand il s'agit de faire des tapis rouges».