La sœur de Dolly Parton demande des prières pour les problèmes de santé de la chanteuse

Âgée de 79 ans, l'interprète de «Jolene» a récemment annulé six concerts «pour raisons de santé». [Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La sœur de Dolly Parton exhorte les fans à «prier avec elle» au milieu des «problèmes de santé» de la légende de la country.

Ses fans sont très inquiets. La sœur de Dolly Parton a demandé mardi aux fans de la légende américaine de la musique country Dolly Parton de prier pour elle. «Je crois vraiment au pouvoir de la prière, et j'ai été amenée à demander à tous ceux qui l'aiment dans le monde d'être des guerriers de la prière et de prier avec moi», a écrit Freida Parton sur les réseaux sociaux, en confiant avoir «passé toute la nuit à prier pour (s)a sœur».

«Elle est forte, elle est aimée, et avec toutes les prières qui lui sont dédiées, je sais dans mon cœur qu'elle ira bien. Que Dieu veille sur toi. (...) Nous t'aimons tous !», a-t-elle ajouté. 

Cette déclaration survient une semaine après l'annonce du report de plusieurs concerts de Dolly Parton pour raisons de santé.

Agée de 79 ans, l'interprète de «Jolene», qui a perdu son époux en mars dernier et avait déjà annulé sa participation aux Oscars d’honneur en novembre, vient en effet de reporter six concerts qu'elle devait donner en décembre à Las Vegas. 

Sur le même sujet «Nous sommes toutes plus âgées maintenant» : Dolly Parton révèle qu’elle ne reprendra pas son rôle dans «9 to 5», le remake de «Comment se débarrasser de son patron» Lire

Au moment d’annoncer ces reports, l’artiste avait évoqué des «problèmes de santé» et devoir subir «quelques interventions» médicales mais s’était montrée rassurante, déclarant avec humour sur les réseaux sociaux:  «Il doit être temps pour ma révision des 100.000 miles, bien que ce ne soit pas le voyage habituel chez mon chirurgien esthétique !».

PeopleMusiqueSanté

