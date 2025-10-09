Emma Watson explique la signification de sa bague, à l'origine de rumeurs de fiançailles

Emma Watson s’est-elle fiancée en secret ? Sa bague à l’annulaire gauche intrigue. L’actrice vient de confier la signification du bijou.

A-t-elle sauté le pas en toute discrétion ? La question obsède ses fans depuis qu'Emma Watson a été vue portant une jolie bague à l’annulaire gauche, lors de sa venue à la Fashion Week de Paris plus tôt cette semaine, pour assister au défilé Miu Miu. Dans un épisode récent du podcast «On Purpose» de Jay Shetty, l’interprète d’Hermione dans les films «Harry Potter» a expliqué qu'il s'agissait en fait d'un cadeau d'amis pour célébrer leur lien.

La bague est issue d'une «journée de fête avec mes amis et ma famille choisie», a-t-elle révélé. Elle a expliqué qu’elle était composée de 22 pétales en diamant, chacun de ses 22 amis ayant acheté un pétale. A propos de ces derniers, l'actrice de 35 ans a confié : «Je n'ai jamais rien possédé d'aussi précieux de ma vie car, pour moi, cela représente la vie que j'ai construite». «C'était celle que je désirais vraiment, une vie faite de communauté, de mes racines, de foi et de confiance.» La bague est donc pour elle le symbole de l'amitié, un lien sacré, explique-t-elle. «J'adore regarder mon doigt», a-t-elle dit avec émotion. «A chaque fois je vois tous les visages des personnes qui me l'ont offerte.»

insensible au rituel de la bague

Le mois dernier, Emma Watson avait assisté à la Mostra de Venise, portant également la bague en question, mais à la main droite, ce qui avait tempéré les rumeurs de fiançailles. Si la star espère qu’un jour, peut-être, quelqu’un lui passera la bague au doigt, elle n’en fait pas du tout une étape obligatoire dans sa vie. Abordant le sujet du mariage, elle a confié avoir l'impression que les femmes subissent une pression pour le faire. «J'espère que cela m'arrivera, mais je ne me sens pas en droit de le faire. Soit ça fera partie de ma raison d'être ici et de mon destin, soit ça n'arrivera pas.»

A propos de ses amours, il s’est murmuré en 2024 qu’elle fréquentait un jeune homme rencontré pendant ses cours universitaires à Oxford.