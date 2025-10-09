Herbert Léonard : sa femme se confie sur sa vie depuis le décès du chanteur

Dans un entretien avec le magazine Paris Match, Cléo, l’épouse d’Herbert Léonard, s’est confiée sur sa vie depuis le décès du chanteur, en mars dernier.

Nouveau départ. C’est à l’occasion de la sortie de l’album posthume d’Herbert Léonard, décédé en mars dernier à 80 ans d’un cancer du poumon, que sa femme, Cléo, a accepté de donner de ses nouvelles dans les colonnes du magazine Paris Match. Elle révèle notamment avoir dispersé les cendres du chanteur avec sa fille «la semaine dernière dans un endroit qui lui tenait à cœur». Elle confie également avoir vendu leur demeure à Barbizon, devenue «trop grande» pour y vivre toute seule. «J’avais toujours eu envie d’avoir un petit appartement à Paris», a-t-elle ajouté.

Cléo est également revenue sur les causes du décès du chanteur. «C’est un blocage cœur/poumon qui a eu raison de lui, et un cancer découvert un mois plus tôt. Il est parti tellement vite… Le dimanche précédent, il avait fait un gala, le lundi une chimio et ça s’est dégradé juste après. Le mercredi, on l’a emmené à l’hôpital où il a été transféré en réanimation puis stabilisé au bout d’une journée et demi. Mais en un mois le cancer était passé d’un nodule sans métastase à quatre nodules avec métastases», a-t-elle détaillé.

«Il ne voulait pas que ça s’éternise, ne plus avoir la force de rien, être sous médicaments pendant des mois. Quand le médecin lui a expliqué qu’il ne lui restait plus que quelques jours à vivre, je crois qu’il a été soulagé», a-t-elle ajouté. Cléo en a profité pour partager son émotion devant les hommages rendus à son époux. «Julien Lepers a été très bien, Nana Mouskouri m’a appelée en larmes, Michèle Torr aussi. Personne n’a manqué à l’appel», s’est-elle réjouie.