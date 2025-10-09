«Je ne suis pas encore morte !» : Dolly Parton tente de rassurer après l'appel aux prières de sa soeur

La star de la country Dolly Parton tient à rassurer ses fans, qui seraient inquiets pour elle après l’appel de sa sœur à prier pour sa santé.

Elle ne se départit jamais de son humour. La chanteuse américaine Dolly Parton a tenu ce mercredi à souligner qu’elle n’était «pas encore morte !» après que sa sœur a suscité des inquiétudes concernant sa santé.

«Je sais que ces derniers temps, tout le monde pense que je suis plus malade que je ne le suis. Ai-je l'air malade ? Je travaille dur», a déclaré la musicienne dans une vidéo publiée sur Instagram mercredi, filmée lors du tournage de publicités pour la salle de concert Grand Ole Opry de Nashville.

La vidéo est apparue après que sa sœur s'est excusée d'avoir effrayé les fans la veille, dans une publication sur Facebook concernant la santé de la star de la musique country âgée de 79 ans, qui avait récemment dû reporter des concerts pour raison de santé.

Le deuil de son mari à surmonter

Selon la BBC, l’artiste a souffert d’un calcul rénal, puis a accusé le coup de la perte de son mari survenue en mars dernier. «J'ai laissé tomber beaucoup de choses dont j'aurais dû m'occuper», a-t-elle dit pour expliquer son retrait de la scène ces dernières semaines. «Bref, quand j'ai eu le temps de m'y mettre, les médecins m'ont dit : "On doit s'occuper de ceci" et "On doit s'occuper de cela". Rien de grave, mais j'ai dû annuler certaines choses», a expliqué l’interprète de «Jolene».

Dolly Parton a ensuite ri en regardant une photo d’elle réalisée par IA qui montrait sa collègue star de la country Reba McEntire lui rendant visite sur sur son lit de mort. «Nous avions toutes les deux l’air d’avoir besoin d’être enterrées», s’est-elle amusée. «Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, et je me suis dit que si vous les entendiez de ma bouche, vous sauriez que je vais bien», a-t-elle ajouté. Elle a terminé en assurant aux fans : «Je ne suis pas encore prête à mourir. Je ne pense pas que Dieu en ait fini avec moi, et je n'ai pas fini de travailler.»

La sœur de Dolly Parton, qui avait appelé à prier pour qu’elle se rétablisse, a posté un nouveau message dans lequel elle demande pardon d’avoir soulevé des inquiétudes. «Je veux clarifier quelque chose. Je ne voulais pas effrayer qui que ce soit ou donner l'impression que c'était trop sérieux en demandant des prières pour Dolly. Elle n'était pas très bien, et j'ai simplement demandé des prières, car je crois profondément au pouvoir de la prière, a-t-elle écrit sur Facebook. C'était comme une petite sœur demandant des prières pour sa grande sœur.»