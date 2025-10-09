Nicole Kidman : ses confidences juste avant son divorce

L’actrice Nicole Kidman et le chanteur Keith Urban ont publiquement annoncé leur divorce le 30 septembre, après 19 ans de mariage. Mais l’actrice avait semble-t-il fait allusion à leur séparation dans une interview dès le mois d'août.

L'heure n'était pas encore à l'annonce mais le glas avait déjà sonné. Nicole Kidman avait apparemment fait allusion à sa séparation avec Keith Urban quelques semaines avant que l'annonce de leur divorce ne devienne publique, le 30 septembre dernier.

Dans un entretien accordé à Vogue publié ce 8 octobre mais réalisé en août, l'actrice semble en effet y faire déjà subtilement allusion. Dans l'article, la journaliste Wendell Steavenson, qui a interviewé Nicole Kidman à Londres, note qu'elle «supposait» que la star était séparée de son mari à l'époque, mais qu'elle «ne voulait pas être indiscrète.»

Elle raconte que lorsqu’elle l’a interrogée sur la vie à 50 ans, l’actrice avait pris le temps de la réflexion et déclaré : «On se relève, on réessaye et on apprend. Combien de fois faut-il vous apprendre que vous pensez savoir où va votre vie et que, finalement, elle ne va pas dans cette direction ?»

Différends irréconciliables

Depuis cette séparation très médiatisée, Nicole Kidman a fait des apparitions dans plusieurs événements publics et a partagé quelques publications sur les réseaux sociaux, mais sans évoquer le sujet. Elle a notamment posté des photos d'elle posant à la Fashion Week de Paris avec les filles qu’elle a eues avec Keith Urban, Sunday Rose, 17 ans, et Faith Margaret, 14 ans.

Nicole Kidman et le chanteur de country Keith Urban ont été mariés pendant 19 ans. Dans les documents judiciaires, l’actrice a cité des «différends irréconciliables» comme raisons de la rupture, et a indiqué le 30 septembre comme date de séparation du couple. Mais selon une source du magazine People, «le couple vivait séparément depuis un certain temps déjà». Leur dernière apparition publique remonte à un match de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à Nashville, en juin 2025.