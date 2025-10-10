Billie Eilish agressée physiquement lors d'un concert à Miami

Billie Eilish a vécu un moment terrifiant lors de son concert à Miami, ce 9 octobre, quand un ou plusieurs fan(s) l'ont violemment attrapée et tirée contre la barrière qui sépare la scène du public.

La séquence fait froid dans le dos. Des vidéos montrant Billie Eilish violentée lors de son concert à Miami ce 9 octobre circulent sur les réseaux sociaux. On y voit la chanteuse en train d’interpréter la chanson «Everything I Wanted», avant d'être violemment tirée par le bras vers la barrière qui la sépare du public.

Actuellement en tournée pour son troisième album studio «Hit Me Hard And Soft», Billie Eilish semble avoir réussi à se libérer grâce à l'aide des agents de sécurité.

Billie Eilish was violently assaulted during her barricade walk at her show in Miami last night. pic.twitter.com/mAazw5bbId — Billie Eilish Spotify Data (@bespotifydata) October 10, 2025

Bien que visiblement en colère contre ce qui venait de se produire, la star a ensuite continué de marcher le long du premier rang.

Les fans outrés

Billie Eilish n'a pas encore commenté publiquement l'incident, bien que les fans aient exprimé leur inquiétude. «Billie Eilish a été violemment agressée lors de sa marche le long de la barricade lors de son spectacle à Miami hier soir», a écrit @bespotifydata, partageant un extrait de l'incident. «C'est vraiment dégoûtant. Certains d'entre vous oublient qu'il s'agit de vraies personnes, pas d'animaux de zoo», a ajouté @imcathequintero.

«Chaque fois que Billie essaie de faire quelque chose de spécial pour nous, quelqu'un gâche tout», déplore encore une autre fan sur les réseaux. Ce n’est en effet pas la première fois que la jeune femme est victime de violence en plein concert.

Lors d’un show donné en décembre 2024 à la Desert Diamond Arena de Glendale, en Arizona, la chanteuse interprétait sa chanson «What Was I Made For ?» lorsqu’un objet (un collier avec de grosses perles) a volé sur scène, heurtant sa tête avant de finir au sol. Malgré la surprise, Billie Eilish était restée calme et avait continué sa performance, jetant l'objet de côté avec désinvolture, sans perdre une seconde.

Billie Eilish was struck by a necklace thrown from the crowd during her concert tonight.



pic.twitter.com/OQUg8i4rSy — Buzzing Pop (@BuzzingPop) December 14, 2024

Comme l’avait souligné Deadline, ce moment avait rappelé une série d'incidents similaires survenus l'année dernière, qui soulevait la question de la sécurité des artistes. Cardi B s'était fait jeter une boisson à la figure à Las Vegas, Ava Max avait été giflée par un spectateur lors d'un concert à Los Angeles, et Bebe Rexha avait été frappée par un téléphone portable lancé lors d'un spectacle à New York.