«J'ai essayé de fonder une famille» : Jennifer Aniston revient sur son combat pour avoir un enfant

Dans une récente interview à Harper’s Bazaar UK, Jennifer Aniston s'est livrée à quelques confidences concernant sa vie privée, et notamment sur son problème d'infertilité.

Depuis les années 1990, Jennifer Aniston est sous le feu des projecteurs. Chacune de ses apparitions sur le petit ou le grand écran, de «Friends» à «The Morning Show» en passant par «Murder Mystery», est un événement. Chacun de ses gestes est scruté, tout comme ses sorties ou ses apparitions sur les tapis rouges. La vie privée de celle qui est devenue l’une des grandes figures d’Hollywood, intéresse et passionne le public. Et le fait que la star, aujourd’hui âgée de 56 ans, n’ait pas d’enfant, intrigue et donne lieu à de nombreuses spéculations.

Pendant longtemps, les détracteurs de Jennifer Aniston ont affirmé que son mariage avec Brad Pitt se serait soldé par un divorce en 2005 car elle aurait privilégié sa carrière à une vie familiale. Face à ces attaques relayées par de nombreux médias, l’actrice a tenu à s’expliquer et à mettre les choses au clair dans une longue interview accordée à Harper’s Bazaar UK et publiée ce jeudi 9 octobre.

«Ils ne connaissaient pas mon histoire, ni ce que j’avais vécu au cours des vingt dernières années pour essayer de fonder une famille, car je ne vais pas leur raconter mes problèmes médicaux. Cela ne regarde personne», explique l’inoubliable interprète de Rachel Green.

«Je suis juste un être humain»

Dans l’ombre et loin de l’effervescence de plateaux de tournage, Jennifer Aniston se battait pour devenir maman suivant un parcours du combattant fait de traitements et de fécondations in vitro qui n’ont pas fonctionné. «Les commentaires selon lesquels je n’aurai jamais d’enfant, jamais de famille, parce que je suis égoïste et accro au travail, cela m’affecte. Je suis juste un être humain», ajoute-t-elle.

Si son infertilité reste un sujet douloureux pour elle, la star semble tout de même épanouie. Séparée de l’acteur américain Justin Theroux en 2018 après sept ans de relation, Jennifer Aniston aurait retrouvé l’amour auprès de Jim Curtis, coach en hypnothérapie très en vogue sur les réseaux sociaux.